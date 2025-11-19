ATE Entre Ríos concreta una Jornada de Lucha: demandan la reapertura paritaria al Gobierno provincial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, articulará con otros gremios, una jornada nacional de lucha en defensa del trabajo, el salario y la soberanía.

La iniciativa fue propuesta en el Plenario Federal de Delegados de ATE, el martes 11, y tiene como punto principal el rechazo a la reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional.

En la provincia, la convocatoria se realizará desde la Multisectorial de Entre Ríos en el marco del Día de la Soberanía Nacional, en la que se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre. El Sindicato convoca a los y las estatales a movilizarse contra la reforma laboral, al mismo tiempo que demanda al gobierno provincial la reapertura de la paritaria, que mantiene suspendida al cierre de liquidación de sueldos.

La jornada es el miércoles 19, a la 10 de la mañana, en la explanada de la Dirección Nacional de Vías Navegables, en el puerto de la ciudad.

Oscar Muntes, secretario General del gremio, dijo: “Es una jornada nacional de lucha en defensa de nuestra soberanía, en momentos donde hay una puja muy grande alrededor de este tema. Pero también es una jornada en contra de la reforma laboral que quiere implementar el gobierno provincial, precarizando aún más a los trabajadores y trabajadoras”.