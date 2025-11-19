Básquet: cinco equipos sacaron pasaporte a los cuartos de final de la Liga Provincial

Sionista fue uno de los equipos que se metió en cuartos de final y volvió al plano nacional.

Se completó el cuadro de clasificados para los cuartos de final de la Liga Provincial de Básquet. Es que, con los partidos disputados en la noche de este martes, cinco equipos consiguieron el boleto para la siguiente instancia de la competición, además lograron el ticket para jugar el Torneo Federal de la temporada próxima.

Los que sacaron pasaporte fueron Ferro de San Salvador, el Centro Juventud Sionista, Recreativo, Peñarol de Tala y Estudiantes de Concordia. Estos equipos se acoplaron a Urquiza de Santa Elena, Regatas de Concepción del Uruguay y Santa Rosa de Chajarí que habían barrido sus respectivas llaves de octavos de final.

En uno de los partidos, Sionista superó en Paraná a Vélez Sarsfield de Chajarí por 87 a 74 y logró su objetivo de seguir ilusionados en pelear el título y a la vez retornar a una competencia nacional. En otro de los juegos, Recreativo derrotó a BH Gualeguay por 89 a 79 y cerró la llave 2 a 1 a su favor.

En tanto que Estudiantes perdió en Rosario del Tala por un amplio 86 a 44 ante Peñarol y así no solo se quedó sin chances de meterse en cuartos de final sino además no consiguió pasaportes para el Federal.

Por su parte, Estudiantes de Concordia le ganó por 66 a 51 a Sportivo San Salvador y volvió al plano nacional. Además, el otro clasificado es Ferro de San Salvador que venció a Zaninetti 62 a 52.

Los cruces de cuartos de final son los siguientes:

Urquiza–Estudiantes de Concordia

Regatas–Peñarol

Ferro–Recreativo

Santa Rosa–Sionista