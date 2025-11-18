Frigerio estuvo en Concordia y repasaron obras en marcha con Azcué

El intendente destacó que el vínculo con el gobernador es "excelente", definiéndolo como su "líder político y conductor". Remarcó que los equipos municipales y provinciales están "muy vinculados en todas las áreas", incluyendo desarrollo humano, salud, educación, obras públicas y hacienda.

Azcué subrayó que esta estrecha coordinación ha sido fundamental para retomar y avanzar en proyectos de gran impacto. Informó en ese sentido sobre importantes obras de refacción que se están llevando a cabo en los hospitales Felipe Heras y Masvernat, así como la reactivación de la obra de la planta potabilizadora de agua. Además, habló sobre el avance de nuevos proyectos, como el puerto de Barcazas, cuya concreción es posible "gracias a la gestión de nuestro gobernador".

El desarrollo productivo y turístico fue otro de los puntos centrales de la agenda. El intendente indicó que Concordia está en el "top 10 de las ciudades con más eventos del país" y anticipó una temporada "muy linda". En la agenda de eventos destacó la Fiesta Nacional de la Citricultura, el Carnaval y la Fiesta de la Boga.

Sostuvo que para potenciar este sector, el trabajo debe ser necesariamente en conjunto, especialmente en jurisdicciones compartidas como La Tortuga Alegre, considerado el campo de pesca más importante del país. Azcué enfatizó que la inversión del gobierno provincial es crucial para recuperar "joyas del turismo" como el hotel Ayuí, los espacios en el lago y los tres parques termales, lo cual impacta "de lleno" en la ciudad y en toda la región.