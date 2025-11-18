Gerardo Salorio completó dos jornadas de capacitación en el Club Don Bosco

El "Profe" Salorio pasó por Paraná con dos jornadas de clases teóricas y prácticas.

El profesor Gerardo Salorio, histórico preparador físico de la selección argentina de fútbol en los ciclos de José Néstor Pekerman, completó este martes la capacitación que desarrolló durante dos días consecutivos en las instalaciones del Club Don Bosco de Paraná.

Aacompañado por su staff de trabajo y con una gran convocatoria, el profe desarrolló en la clínica conceptos de fútbol formativo, iniciación deportiva y femenino. Salorio dio clases teóricas y prácticas en campo para todos los inscriptos.

“Los participantes se llevarán un bagaje de conocimientos que les dará funcionalidad para crecer como profesionales”, remarcó Salorio en diálogo con prensa de la Liga Paranaense de Fútbol.

La capacitación reunió cerca de 90 asistentes de Paraná y la región; fue organizada por Capacitación Entre Ríos, Minuto a Minuto, con el acompañamiento de la LPF. Estuvieron presentes el presidente liguista Alejandro Schneider y el gerente Rodolfo Emery, respaldando el desarrollo de esta propuesta.