José Meolans estuvo en Crespo: “La vida del club sostiene el deporte”

José Meolans estuvo en Crespo y brindó una charla en la Asociación Deportivo y Cultural. Foto: Estación Plus.

La ciudad de Crespo recibió días atrás la visita de un destacado referente de la natación argentina: José Meolans, quien encabezó una jornada de capacitación con entrenadores, profesores y deportistas locales. Antes de comenzar con su charla, el cordobés expresó su gratitud por el recibimiento y compartió sus sensaciones sobre la actividad que se desarrolló en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural.

“Feliz de estar acá, agradecido por el buen trato y deseando que la gente pueda llevarse algo valioso de esta jornada”, señaló al iniciar el encuentro. Destacó que el objetivo principal era “compartir experiencias vinculadas al deporte, la natación y la vida deportiva, generando un espacio de diálogo y formación para todos los presentes”.

También valoró el trabajo de la Asociación Deportiva y Cultural, la variedad de disciplinas que ofrece y el rol social que desempeña: “Apostarle a la vida del club es tan necesario. Acá los chicos participan, eligen lo que les gusta y eso ayuda a sostener el deporte a largo plazo”.

Consultado por la importancia de las instituciones deportivas, Meolans remarcó la combinación clave que sostiene cualquier proyecto formativo. “El club es dirigencia, familia, entrenadores y deporte. Los chicos necesitan espacios acordes, profesores capacitados y recursos humanos que aporten experiencia”, destacó.

Para él, en ciudades más pequeñas aún se preserva un valor esencial: la participación comunitaria. “La familia va al club, acompaña, y eso hace que la práctica deportiva se sostenga en el tiempo”, añadió.

Sobre la actualidad del país en el panorama continental, fue optimista: “Argentina está muy bien posicionada. Hoy contamos con una generación joven que está en un gran nivel, con indicadores muy positivos y un recorrido prometedor”.

El objetivo de la charla

En cuanto al propósito de su visita, lo definió con claridad: “Fomentar el deporte, seguir multiplicándolo y contar mis experiencias para que puedan servir como aporte positivo”.

Subrayó que su historia personal no es muy distinta a la de muchos jóvenes nadadores de la región: “Siempre digo que no difiere mucho la vida que me tocó vivir a mí, de la que pueden tener muchos chicos acá. Hay oportunidades si se sostiene el proceso a largo plazo”.

Además, remarcó que en natación los resultados no llegan de inmediato: requieren constancia, preparación mental y física, y un sostén institucional. “No hay recetas mágicas. Los resultados no se consiguen de un día para el otro”, afirmó.