Básquet: el exCentral Entrerriano Mateo Díaz integra la preselección argentina

El base del Fuenlabrada de España recibió su primera convocatoria a una preselección mayor.

El basquetbolista Mateo Díaz integra la lista de preseleccionados de Argentina para el comienzo de los clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027. El base con pasado en Central Entrerriano de Gualeguaychú –nacido en Olavarría pero gualeguaychuense por adopción– integra la nómina de 24 jugadores potencialmente convocables por el entrenador Pablo Prigioni.

Díaz, hijo de Gaby Díaz –con una vasta trayectoria en la Liga Nacional–se desempeña como base del Fuenlabrada de la Primera FEB de España –segunda categoría del país ibérico– y tiene 23 años. Ha integrado distintos seleccionados argentinos juveniles: disputó el Sudamericano (2017 y 2019), dos Mundiales U17 (2018 y 2019) y un Mundial U19 (2021).

La lista de preseleccionados está conformada por Lee Aaliya, Juan Bocca, Leandro Bolmaro, Dylan Bordón, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Facundo Campazzo, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Marcos Delía, Mateo Díaz, Juan Fernández, Patricio Garino, Lucas Giovanetti, Nicolás Laprovíttola, Leonardo Lema, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Lucio Redivo, Javier Saiz, Santiago Scala, José Vildoza y Luca Vildoza.

El primer partido se disputará el 27 de noviembre en La Habana (20.10), para luego viajar a Argentina y jugar el 1º de diciembre en Buenos Aires (20.05). El Estadio de Obras Sanitarias recibirá al seleccionado nacional. Ambos partidos podrán verse por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.Los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos partidos en condición de local ante Uruguay (27/2) y Panamá (2/3). La primera fase culminará de visita ante estos mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7).

La Selección Argentina llegará tras haber afrontado la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven (24.4 años de edad promedio en el plantel), que fue de menor a mayor en la preparación y el torneo, obteniendo el Subcampeonato.