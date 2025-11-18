Se conoció la programación del Ficer 2025, con aperturas, cierres y nuevas secciones

La proyección de clausura será Un cabo suelto, película dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler, con la actuación de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.
Secciones del festival
El Ficer presenta dos secciones competitivas (Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos), además de panoramas de la región, cine internacional, actividades especiales, charlas abiertas y mesas debate, presentaciones de libros, talleres para las infancias, jóvenes y adultos; música en vivo e invitados destacados.
En Paraná, los espacios de proyección y actividades especiales serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); el Cine Círculo y Cine Las Tipas.
Una novedad: el Ficer Forum
El Ficer Forum es un espacio para la industria audiovisual que se presenta en esta edición y está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Su objetivo es fomentar la producción de cine en la región. Se inscribieron más de 75 propuestas, 12 fueron seleccionados y compartirán mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Todos competirán por premios monetarios y en servicios profesionales. A ellos se suman la selección de otros 14 proyectos como invitados que solo accederán como premiación a servicios profesionales para sus propuestas.
Objetivos de la edición 2025
Con una selección curada de películas nacionales, internacionales y regionales, y con un creciente acompañamiento del público y del sector audiovisual, el Ficer se proyecta como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del panorama nacional.
En cada edición, el evento reafirma su vocación: abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como forma de encuentro entre historias, territorios y generaciones. Tendrá secciones como el Premio Ojo Pez, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y este año el Foco Agüero (dedicado al documentalista chileno Ignacio Agüero).
La programación completa del Ficer 2025