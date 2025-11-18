Identifican a camioneros sospechados de provocar caída de moto que causó la muerte de una bebé

Camioneros fueron identificados como sospechosos de haber provocado la caída de una motocicleta en la Autovía 18, hecho que más tarde derivó en la muerte de una bebé de nueve meses. El episodio ocurrió el lunes, a la altura del kilómetro 207, en un tramo de la ruta que aún no se encuentra habilitado al tránsito en la zona de San Salvador. La pequeña falleció este martes por la mañana.

Tras el siniestro, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, junto con la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental San Salvador, logró localizar el camión que habría estado implicado en el accidente.

Según informó la Policía de Entre Ríos, los efectivos realizaron diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad situadas en el recorrido que se presume tomó el vehículo sospechado. Gracias a ese trabajo, la búsqueda pudo orientarse hacia las ciudades de Villaguay y Concordia.

La bebé falleció este martes como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída, lo que profundizó los esfuerzos de la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.