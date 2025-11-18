La Escuela Municipal de Circo Larrisa presenta sus muestras de fin de año

Será en el Centro Cultural Gloria Montoya (Jones Melvin 861), con acceso libre y gratuito. Este miércoles 19 de noviembre, desde las 17:30, se presentará “Había una vez…”, del grupo de infancias. El jueves 20, a las 20 horas, será el turno de “Serás Poema”, a cargo del grupo de jóvenes y adultos.

La propuesta forma parte del cierre anual de una gestión municipal que sostiene el acceso a la formación circense en todas las edades. La Escuela Municipal de Circo Larrisa ofrece un espacio gratuito, integral y consolidado en la ciudad, donde niñas, niños, adolescentes y personas adultas transitan la disciplina desde una perspectiva lúdica, creativa y progresiva.

La formación se desarrolla durante todo el año a través de talleres que integran cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 12 años), Adolescentes (12 a 16 años) y Adultos (desde los 16 años). Cada instancia propone un recorrido acorde a las edades y experiencias, con el acompañamiento de docentes especializados.

Las muestras de fin de año ponen en escena el proceso creativo y el camino recorrido por cada grupo, y reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina circense dentro de la agenda cultural municipal.