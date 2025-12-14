Más de mil personas acompañaron a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Concepción del Uruguay

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volvió a ratificar su fuerte vínculo con el público entrerriano, Más de 1.000 personas asistieron el sábado por la noche al concierto ofrecido en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en una presentación que combinó excelencia artística, acceso gratuito y una notable respuesta de la comunidad.

El concierto, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, tuvo como obra central a la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una de las piezas más emblemáticas del repertorio universal. Desde temprano, el público colmó el templo, confirmando el interés sostenido por las propuestas sinfónicas y la importancia de llevar este tipo de producciones a distintos puntos del territorio provincial.

La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos bajo la dirección artística de Luis Gorelik, con la participación del Coro Estable Municipal de Concepción del Uruguay, preparado por Juan Lacava, y un destacado cuarteto de solistas integrado por Laura Polverini (soprano), Betina Briasco (mezzosoprano), Andrés Mernes (tenor) y Fernando Morello (barítono). La dirección musical del concierto contó con la labor del maestro José Miguel Rodilla.

La masiva convocatoria no solo dio cuenta del impacto de la propuesta artística, sino también del rol que cumple la Sinfónica como organismo cultural provincial, promoviendo el acceso a la música académica en escenarios no habituales y fortaleciendo la dimensión federal de la política cultural entrerriana.

Próxima presentación en Paraná y cierre del Seminario Internacional

En continuidad con esta intensa agenda, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 20 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en un concierto con entrada libre y gratuita, por orden de llegada. La actividad será el concierto de cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal, que comenzará este lunes en la capital provincial.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, con el auspicio de Iapser Seguros. El programa incluirá extractos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N° 5, Op. 48 de Dimitri Shostakowitch.

La dirección del concierto estará a cargo de los alumnos del Seminario, entre ellos Mateo Ayvazishvili, Jesús Caro, Eric Dalmau, Nahuel Flores, Bruno Genta, Carolina Murphy, Andrea Pulgar, Micaela Sánchez, Keiko Silvero, José Miguel Taveras y Gabriel Zepeda, bajo la conducción artística y pedagógica del maestro Luis Gorelik.

El Seminario contará con la participación de más de 60 directores y directoras, activos y oyentes, provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Brasil, República Dominicana, Colombia y Venezuela, quienes durante toda la semana desarrollarán clases teóricas y ensayos junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Al referirse a la propuesta, Gorelik destacó que el Seminario funciona como un “punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencia en orquestas profesionales y en orquestas infantiles y juveniles”, y subrayó la importancia de repensar el rol del director de orquesta como actor cultural activo en su comunidad, vinculado al desarrollo humano a través de la música.

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar, señaló que el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura y la Orquesta Sinfónica “constituye un hito relevante que fortalece y enriquece la formación musical” que se desarrolla en la institución.