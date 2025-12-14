Atlético Paraná y Neuquen se despidieron del Torneo Regional

Este domingo se definieron las series de la Segunda Ronda del Torneo Federal Regional Amateur. Siete equipos entrerrianos fueron a definir su futuro en el torneo en los encuentros de vuelta de la segunda ronda.

Uno de ellos fue Atlético Paraná, que tras empatar 0-0 en el estadio Pedro Mutio, visitó la cancha de Sanjustino en Santa Fe para definir qué equipo continuaba en competencia en la Región Litoral Sur.

El equipo de Mauricio Chiementín salió a la cancha con: Iván Gorosito; Josué Correa, Nicolás Mendoza, Mateo Alberca, Matías Pérez; Tomás Roullier, Silvio Ávalos, Santiago Lebus, Lucas Comachi; Martín Comachi y Agustín García.

Aunque en el primer tiempo fue mejor, el Rojiblanco no consiguió concretar y el resultado parcial de 0-0 le quedó bien al desarrollo de los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo la historia cambió: el Matador fue mejor y terminó alcanzando la victoria.

Sobre los 39 minutos del complemento, con uno menos por la expulsión de Alexis Camargo en el primer tiempo, Sanjustino logró abrir el marcador. Fue Lorenzo González, a quien habilitaron con un pase en profundidad por el costado izquierdo, el que remató cruzado de zurda. Aunque el disparo fue suave, pasó lo suficientemente lejos de Gorosito para transformarse en el 1-0 de una serie sumamente pareja.

Previamente, el árbitro ignoró un penal por lado: el primero en favor del Gato por una falta clara en el borde del área grande; y el segundo en favor del Matador por una clara mano dentro del área luego de un envío desde la derecha.

Sobre el final hubo un cruce entre los bancos de suplentes que demoró la continuidad del juego. Las agresiones entre los bancos terminó con algunos expulsados entre integrantes de los cuerpos técnicos, pero dentro de la cancha quedó todo igual. El tiempo se le escurrió entre las manos al Gato, que tuvo una chance en el cierre, pero no pudo concretar y acabó eliminado por un global de 1-0.

El último partido de la jornada fue en María Grande, donde Atlético de esa localidad recibió a Neuquen. En la ida, el Pingüino ganó por 1-0, por lo que un empate le bastaba para avanzar de fase en el torneo. El local, por su parte, debía ganar por un tanto para ir a los penales u obtener una diferencia superior para continuar en el torneo.

Para este partido, José Mancuello eligió a: Franco Lorenzón; Marcos Rosano, Santino García Cuestas, Tomás Santillán, Alexis Giampietri; Lautaro Reynoso, Emanuel Giraudi, Gabriel Bender, Sebastián Arbitelli; Tomás García y Federico Sangoy.

Luego de varios minutos de intercambiar ocasiones de gol, Atlético María Grande encontró la ventaja por medio de Walter Torres. El atacante definió cruzado desde la derecha luego de un muy buen centro de Almada desde el costado izquierdo. Nada que hacer para Franco Lorenzón, a quien la definición lo encontró a contrapierna.

El resultado ya no se movió y debieron recurrir a los penales para definir al clasificado a la próxima instancia del torneo. María Grande acertó todos sus envíos y se impuso por 5-3 en la tanda: el Pingüino falló el primero en los pies de Federico Sangoy, que remató por encima del travesaño por el ángulo superior derecho. Solo eso bastó para la victoria del conjunto mariagrandense.

María Grande superó a Neuquen

Otras series

El primer partido en comenzar este domingo por la tarde fue en Pronunciamiento. En el estadio Delio Cardozo, Defensores de esa localidad superó a Parque Sur por 2-1 y ganó el global 3-2 para avanzar de fase a la próxima instancia del torneo. Julián Viollaz puso en ventaja al Azulgrana, pero el visitante empató durante el complemento por medio de Juan Ruiz. Sobre el final, a los 48, Juan Orcellet anotó el gol de la victoria para Depro, que sigue en carrera.

En Gualeguaychú no hubo acción. La supuesta agresión por parte de hinchas del Juve a la delegación de Lanús de Concepción del Uruguay terminó en la suspensión del partido en la previa a su desarrollo. El plantel uruguayense fue a denunciar el hecho y decidió no presentarse. Quedará en manos del Consejo Federal determinar qué hacer: en la ida, el equipo de Gualeguaychú ganó por 3-0.

Fixture y resultados | Segunda Ronda | Región Litoral Sur

Viernes 12/12:

Puerto San Martín 0-1 Racing. Ida: 4-2.

Global: Puerto San Martín 4-3 Racing.



Sábado 13/12:

Libertad 1-0 Colón (SJ). Ida: 0-3.

Global: Libertad 1-3 Colón (SJ).



Ben Hur 4-1 Aldao. Ida: 3-1.

Global: Ben Hur 7-2 Aldao.



Domingo 14/12:

Defensores de Pronunciamiento 2-1 Parque Sur. Ida: 1-1.

Global: Defensores de Pronunciamiento 3-2 Parque Sur.



Sanjustino 1-0 Atlético Paraná. Ida: 0-0.

Global: Sanjustino 1-0 Atlético Paraná.



Juventud Unida - Parque Sur. Ida: 3-0.

SUSPENDIDO.



Atlético María Grande 1-0 Neuquen. Ida: 0-1.

Global: Atlético María Grande 1-1 Neuquen. Penales: 5-3.