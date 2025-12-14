José Antonio Kast vence a Jeannette Jara por amplio margen y se convierte en el nuevo Presidente de Chile

La tercera fue la vencida para José Antonio Kast. El fundador del Partido Republicano logró imponerse en el balotaje a la carta del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y será el nuevo Presidente de Chile por los próximos cuatro años.

El republicano llegó al poder gracias a una campaña que giró en tres ejes principales: Seguridad, trabajo y control fronterizo. Y cuyo proyecto político también fue respaldado, en gran medida, en el Congreso, donde el Partido Republicano tendrá 31 diputados y cinco senadores.

Ahora, la misión inmediata será definir el equipo que comenzará con él el próximo 11 de marzo, cuando el actual Presidente, Gabriel Boric, le traspase la piocha de O’Higgins que lo distingue como Jefe de Estado, publicó el portal CNN Chile.

Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, ha ganado la segunda vuelta al superar a la candidata de la izquierda Jeannette Jara, con el 83,43% de las mesas escrutadas: obtuvo 58,61% de los votos, mientras la abanderada de las izquierdas, alcanza los 41,39%.

Jara reconoce la derrota

Jeannette Jara ha reconocido su derrota a través de un mensaje en su cuenta de X. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, ha escrito, publicó el diario El País de España.

Jara también ha enviado un agradecimiento a sus adherentes. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, ha señalado.

Lo que se viene en la agenda Kast

Kast comenzó su día en calma. Fue a Buin a votar, junto a su esposa, María Pía Adriasola y algunos colaboradores cercanos.

Tras emitir su sufragio, el republicano aseguró que desde mañana mismo comenzará a dar anuncios en relación con lo que será su futuro gobierno.

De hecho, se espera que, pasada la mitad de enero de 2026, ya se conozcan los nombres del primer gabinete ministerial que lo acompañará en su arribo a palacio.

“Que se vaya conociendo para que todas las personas tengan, al menos, hay mucho tiempo el traspaso de mando, pero que tengan al menos un mes o más de un mes, para poder ir preparando lo que tenemos que hacer desde el día 11 de marzo, si es que ganamos”, afirmó.

Otro aspecto que se espera se defina en los próximos días será si Kast se irá a vivir o no a La Moneda. Una idea que deslizó durante los días previos y que lo convertiría en el primer Mandatario en vivir en Palacio desde Carlos Ibáñez del Campo en 1952.