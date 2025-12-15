Peñarol ganó en su debut en la Copa Entre Ríos

La primera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino tuvo mucha acción este domingo. En ese marco, Peñarol de Paraná tuvo su debut por la Zona 1 frente a Unión de Crespo, al que recibió en Barrio Pirola.

El equipo Tricolor se impuso por 1-0 y de esta manera comenzó el torneo con el pie derecho. En la próxima fecha tendrá que medirse con Don Bosco, que también manda en el grupo luego de golear a Arsenal de Viale por 4-0 en su debut el sábado.

Después de la jornada del domingo que comenzó temprano por la tarde y acabó poco después de las 22, quedan pendientes solo cinco juegos de la primera jornada, que se irán completando con el paso de la semana.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 1

-Zona 1:

Sábado 13/12:

Arsenal (Viale) 0-4 Don Bosco.



Domingo 14/12:

Peñarol 1-0 Unión (Crespo).



-Zona 2:

Domingo 14/12:

Sarmiento (Crespo) 1-2 Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).



Miércoles 17/12:

20: Newell’s (Victoria) - Peñarol (Basavilbaso).



-Zona 3:

Sábado 13/12:

El Porvenir (Santa Anita) 2-1 La Academia (General Galarza).



Domingo 14/12:

Cultural (Crespo) 3-0 Defensores del Oeste (Basavilbaso).



-Zona 4:

Domingo 14/12:

Camba Cuá (Santa Elena) 5-1 Caballú (La Paz).



A programar:

Malvinas (Federal) - Urquiza (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 14/12:

Engranaje (Concepción del Uruguay) 1-0 Deportivo San Marcial.

Deportivo Urdinarrain 2-0 Atlético Colonia Elía.



-Zona 6:

Sábado 13/12:

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 0-2 Deportivo Ubajay.



Domingo 14/12:

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) 1-1 Juventud Urdinarrain.



-Zona 7:

Sábado 13/12:

Almagro (Concepción del Uruguay) 3-1 Libertad (Concordia).



Domingo 14/12:

San José 2-0 Rivadavia (Concepción del Uruguay).



-Zona 8:

Domingo 14/12:

Atlético Liebig 1-1 Defensores de Nébel (Concordia).



Martes 16/12:

21: Lanús (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (General Campos).



-Zona 9:

Sábado 13/12:

Cosmos (Federación) 1-1 Colegiales (Concordia).



Miércoles 17/12:

21: La Florida (Chajarí) - La Bianca (Concordia).



-Zona 10:

Viernes 12/12:

Independiente (Villa del Rosario) 4-0 América (Federación).



Lunes 15/12:

20.45: 1° de Mayo (Chajarí) - Unión (Concordia).