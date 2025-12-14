Atlético Rafaela venció a San Martín de Formosa y volvió al Nacional

En el Nuevo Estadio Monumental de Rafaela, Atlético recibió a San Martín de Formosa en el encuentro de vuelta de la Fase Reválida del Torneo Federal A. Luego de un encuentro de ida en el norte del país que acabó en victoria de la Crema por 1-0, el elenco de la Perla del Oeste estaba frente a la posibilidad de volver rápidamente a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela tuvo revancha, porque en la primera final por el ascenso cayó ante Bolívar en los penales y, como local, tenía la chance de definir su retorno a la categoría. Para el equipo formoseño era una nueva oportunidad de ascender, pero tenía que romper el invicto de los rafaelinos como locales para lograr avanzar. El partido contó con el arbitraje de José Díaz.

El equipo dirigido por Iván Juárez salió a la cancha con: Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Capurro, Tadeo Marchiori; Ciro Leineker y Lucas Albertengo.

En frente, Marcelo Rubino dispuso a: Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Oscar Chiquichano, Brian Peralta; Gervasio Núñez; Mauro Sergiejuk.

La apertura del marcador llegó temprano en el juego. Fue a los nueve minutos, luego de un desborde de Matías Martínez por derecha que acabó en centro para Facundo Soloa. El mediocampista que sorprendió apareciendo de centrodelantero controló con el cuerpo y definió con una volea de media vuelta que dejó sin nada que hacer a Kevin Humeler. Golazo de la Crema para el 1-0 parcial que resultó definitivo.

Atlético controló el desarrollo del juego y se quedó con la victoria en su estadio para el retorno a la Primera Nacional a 13 meses de su descenso de categoría. El plantel del elenco ascendido cuenta con nutrida presencia entrerriana: además de los habituales titulares Juan Capurro (Gualeguay) y Facundo Affranchino (Paraná) se suman las participaciones desde el banco de Agustín Pastorelli (Paraná). Todos ellos tendrán la oportunidad de jugar en la segunda división del fútbol argentino desde la próxima temporada.