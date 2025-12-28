Las mejores películas de 2025 según el New York Times

Ha sido otro gran año para el cine y otro año horrible y angustioso para la industria, ya que cada mes ha traído más malas noticias de recaudación de taquilla. La letanía de problemas es conocida: no hay suficientes estrenos de estudio, ir al cine es excesivamente caro, la gente quiere ver contenido en streaming, lo que sea. El panorama general siempre es más complicado, y vale la pena repetir (¡otra vez!) que el negocio, y ese avatar conocido como Hollywood, no es sinónimo de cine. Como de costumbre, me ha costado mucho reducir a 10 todas las películas que me gustaron, pero te dejo algunos recordatorios de que lo que nos importa a los cinéfilos no es el balance final de resultados de la industria, sino el arte.

Una selección de lecturas realizadas por el New York Times destaca las siguientes:

1) Pecadores (Ryan Coogler)

Una de las películas más fascinantes del año, Pecadores desafía las expectativas en todo momento. Ambientada en gran parte en el Mississippi de Jim Crow de la década de 1930, se inspira en distintos géneros para crear una historia de terror singularmente estadounidense sobre raza y resistencia, arte y comunidad, que tiene como protagonistas a unos hermanos gemelos (ambos interpretados por Michael B. Jordan) cuyo mundo se ve amenazado por el vampirismo blanco. A medida que desciende la oscuridad, los horizontes de la historia se abren para incorporar el recorrido de la historia estadounidense, una cuya banda sonora es el blues. Si los grandes estudios quieren un futuro sostenible, tienen que darles cabida a más cineastas como Coogler.

2) Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Tan estadounidense como la tarta de manzana y el antiautoritarismo, la carnavalesca película de Anderson inicia con un variopinto grupo de aspirantes a revolucionarios (entre ellos el dínamo Teyana Taylor) que liberan a migrantes de un centro de detención. La conmoción de esa escena reverbera a lo largo de esta película bellamente dirigida e interpretada, que está enfocada en un miembro fatigado (Leonardo DiCaprio). Después de ser obligado a entrar en acción, sale dando tumbos de su estupor infundido de cannabis como el fantasma del radicalismo pasado para librar otra batalla, una que otros han librado —y librarán— mucho mejor.

3) Marty supremo (Josh Safdie)

Desde el momento en que inicia esta picaresca cinta, Safdie rara vez levanta el pie del acelerador. Comienza en el Lower East Side a principios de la década de 1950, donde un vendedor de zapatos judío —un sensacional Timothée Chalamet— alimenta sueños grandiosos y trama planes interminables. La película, una historia de un incansable marginado estadounidense, evoca Las aventuras de Augie March de Saul Bellow y ¿Por qué corre Sammy? de Budd Schulberg, pero también es una película de Safdie hasta la médula. Tendré más que decir sobre ella cuando se estrene el 25 de diciembre.

4) Un simple accidente (Jafar Panahi)

La cinta más reciente de Panahi, una parábola que tiene lugar dentro y fuera de la carretera, se enfoca en un grupo de hombres y mujeres que deciden el destino de un hombre que uno de ellos ha capturado. Creen que el rehén podría ser su antiguo carcelero, un sádico al servicio del régimen. Mientras conducen por Teherán y sus alrededores, estrechan lazos y discuten, y se adentran en terrenos políticos y filosóficos. Panahi, que cumplió condena en prisión por desafiar al gobierno iraní, se basó en sus experiencias y en las de otros presos para crear este thriller ético de ebullición lenta sobre la acción y la inacción, y sobre lo que significa resistir juntos.

5) BLKNWS: Terms & Conditions (Kahlil Joseph)

Íntima y arrolladora, intelectualmente emocionante y formalmente audaz, la película ensayo de Joseph toma como punto de partida Africana, una enciclopedia de África y la población afrodescendiente editada por Kwame Anthony Appiah y Henry Louis Gates Jr. que se inspiró en un proyecto que W. E. B. Du Bois inició antes de su muerte en 1963. En su alucinante meditación sobre las vidas, identidades y experiencias de la comunidad negra, Joseph despliega una vertiginosa mezcla de material nuevo y de archivo, atraviesa siglos y continentes, inventa nuevos mundos y presenta a pensadores como Saidiya Hartman. ¡Es un viaje!

6) My Undesirable Friends: Parte I — Last Air in Moscow (Julia Loktev)

No dejes que las más de cinco horas de duración eviten que veas este retrato colectivo de periodistas, en su mayoría mujeres, que se han comprometido a informar de la verdad sobre la Rusia del presidente Vladimir Putin frente a las crecientes amenazas del gobierno. Loktev empezó a rodar la película en 2021, el año en que el gobierno empezó a tomar medidas represivas contra los periodistas por considerarlos “agentes extranjeros”, y continuó mientras Rusia invadía Ucrania. Rodó la película con un iPhone (tiene muy buen ojo), lo que profundiza la intimidad de la película. Con cada hora que pasa, te enamoras y te preocupas por estos periodistas, cuya integridad, determinación y valentía informativa sirven de reproche a la tiranía.

7) Lo siento, cariño (Eva Victor)

Victor asume el rol protagónico de su emocionalmente delicado debut tragicómico como directora de largometrajes. Interpreta a una profesora, Agnes, que vive en una acogedora casa no muy lejos de la pequeña universidad de Nueva Inglaterra donde enseña y donde, años antes, su vida cambió de forma indeleble. A Agnes le ocurrió algo terrible, y aunque puedes adivinar lo que ocurrió, Victor te introduce gradualmente en la historia con sensibilidad y sacudidas de ingenio. Una exploración del trauma que elude los tópicos habituales de muchas historias dolorosas, Lo siento, cariño es el retrato de una mujer que busca a tientas hacer las paces con el pasado mientras encuentra su lugar en el presente.

8) O agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

Cuando Marcelo (Wagner Moura) se prepara para llenar el tanque de su Volkswagen Beetle en una gasolinera, palidece de inmediato al ver el cadáver que se pudre cerca. Las moscas zumban y los perros callejeros no tardan en correr, incluso cuando la policía pasa de largo. Ambientada en 1977, durante la dictadura brasileña —“un periodo de grandes fechorías”, como dice tímidamente la película—, la obra más reciente de Mendonça Filho sigue a Marcelo mientras se esconde en esta sorprendente historia de escape, que no tiene nada de formularia. Mezcla de estados de ánimo y tonos adornados con toques surrealistas, O agente secreto es una cápsula del tiempo política y al mismo tiempo tiene una inquietante actualidad.

9) Caught by the Tides (Jia Zhangke)

En este híbrido sui generis, Jia une la historia de una mujer con la de la propia China y una mezcla de cine y video de ficción y no ficción que empezó a rodar hace más de 20 años. Utiliza a Qiaoqiao, una mujer enferma de amor (interpretada por Zhao Tao, la esposa del cineasta), como hilo conductor de su narración y relata una historia hermanada de un individuo y un país que es por momentos melancólica y esperanzada, e insistentemente anclada en el mundo material. Traicionada por su novio, un delincuente de poca monta, Qiaoqiao nunca pronuncia una palabra; no necesita hacerlo. Al igual que la penetrante mirada del propio Jia, la expresividad lapidaria de la protagonista dice mucho sobre los cambios sísmicos que afectan a la realidad que la rodea.

10) The Mastermind (Kelly Reichardt)

La pregunta que se cierne conmovedoramente sobre el sutil retrato de Reichardt de un padre de familia convertido en delincuente de poca monta y fugitivo (un Josh O’Connor discreto y heroicamente poco heroico) es qué es lo que nos debemos los unos a los otros. Ambientada en 1970, comienza con el JB de O’Connor inspeccionando el pequeño museo regional que él y unos colegas robarán pronto. A pesar de su torpeza cómicamente amateur, los ladrones consiguen robar con éxito (¡de milagro!) un pequeño número de pinturas abstractas. Su aparente triunfo resulta efímero y, al final, no viene al caso en una película que, de forma silenciosa y constante, se convierte en una reflexión ética sobre los perjuicios del individualismo frente a la urgente necesidad colectiva.