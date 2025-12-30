Argentinos Juniors inició negociaciones con el paranaense Ignacio Arce

Argentinos Juniors inició conversaciones con el paranaense Ignacio Arce en medio del mercado de pases de verano. Tras la llegada del mediocampista Gino Infantino (sin continuidad en Fiorentina y Al Ain de Arabia Saudita), el Bicho comenzó gestiones para contar con el actual guardameta de Deportivo Riestra ante la grave lesión de Diego Ruso Rodríguez y ya sin Sergio Chiquito Romero en el plantel.

En ese puesto, el club de La Paternal ya tiene acordada la incorporación del chileno Brayan Cortés. El trasandino, de último paso por Peñarol de Montevideo, está a detalles de convertirse en la cara nueva del plantel profesional. Si no surge ningún imprevisto de último momento, cruzará en los próximos días la cordillera de Los Andes y llegará cedido a préstamo por un año desde Colo-Colo, con una opción de compra de la cual no trascendió la cifra.

En cuanto al N°1 de Deportivo Riestra, fue uno de los grandes protagonistas de la Primera División este año, no solo por su personalidad histriónica y sus locuras en cancha (desde hacer jueguitos en el área hasta regalarle alfajores a los hinchas rivales), sino por el destacado nivel que exhibió con el buzo de la bebida energizante.

Entre el Apertura, Clausura, sus respectivos playoffs y la Copa Argentina, el Mono atajó 35 partidos, recibió solo 26 goles y mantuvo nada menos que 20 vallas invictas. Una verdadera garantía dentro y fuera del Guillermo Laza. Por eso despertó la atención del Bicho, que ya abrió conversaciones para tratar de sumarlo con vistas a la próxima temporada.

Si bien los guantes de Gonzalo Siri se mostraron seguros en el cierre del campeonato, el técnico Nicolás Diez necesita imperiosamente fortalecer el arco, ya que hoy en día el suplente es Agustin Mangiaut, categoría 2004 y sin minutos en la máxima categoría, y al Ruso Rodríguez (sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) recién lo esperan para mediados del próximo año.

A diferencia de Cortés, no será sencilla la negociación por Arce. El Malevo hará todo lo posible para retenerlo porque es titular indiscutido y deberá afrontar su primera experiencia en la Copa Sudamericana. Además, su contrato fue renovado recientemente hasta 2027. La única manera de sacarlo del Bajo Flores es que la dirigencia de Cristian Malaspina ponga sobre la mesa una oferta imposible de rechazar, consigna TyC Sports.