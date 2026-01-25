La T y La M, Pont a Bailar y Enzo Barzola, hoy en la Fiesta de la Playa en el Thompson

Este domingo, el balneario Thompson vuelve a ser el epicentro de la Fiesta de la Playa, con una jornada que combinará espectáculos musicales, propuestas deportivas y la presencia de DJs a lo largo de todo el día. Entre los números centrales se destacan las presentaciones de La T y La M y Pont a Bailar, junto a una extensa grilla de artistas que pasarán por el escenario principal.

Desde la organización señalaron que el Thompson reafirma su lugar como uno de los espacios más concurridos de la temporada estival en Entre Ríos, con una convocatoria que crece edición tras edición.

Las actividades comenzaron desde las 9 de la mañana con competencias deportivas y continuarán hasta la noche, cuando se desarrollen los principales shows musicales.

La Fiesta de la Playa tuvo su apertura ayer, con una multitud que se acercó desde temprano para disfrutar del show de Mario Pereyra, uno de los momentos más convocantes de la jornada inaugural. El cierre estuvo a cargo de la artista entrerriana Gabriela Isasi. Durante la tarde, también se presentaron Juan Manuel Bilat, quien aportó el sonido de su acordeón, y el paranaense Valentino Duré.

A lo largo del predio, el público pudo disfrutar de sets de DJs en vivo, propuestas deportivas a orillas del río, espacios recreativos destinados a las infancias y un variado patio gastronómico.

Programación del domingo

Para la jornada de hoy, el escenario contará con las actuaciones de DJ Gastón Galarraga, Enzo Barzola, DJ Samuel Scalise, DJ Nono, Horacio Gatian, Pont a Bailar, y el cierre musical a cargo de La T y La M.

En paralelo, se desarrollarán actividades deportivas como SUP, con propuestas de iniciación, clases y paseos panorámicos desde los 7 años, y airbadminton, que tendrá lugar sábado y domingo entre las 16 y las 20, con exhibiciones abiertas para el público.

Tránsito y estacionamiento

La Municipalidad implementó un dispositivo especial de tránsito para ordenar el flujo vehicular durante el evento. El acceso será únicamente por calle Augusto Bravard desde avenida Ramírez. La salida podrá realizarse continuando por Bravard hacia Raúl Patricio Solanas o bien en dirección a la rotonda de Puerto Sánchez, con ascenso por Paul Harris hasta retomar avenida Ramírez.

En cuanto al estacionamiento, se habilitaron dos sectores: uno en el área del Espigón, reservado para personas con movilidad reducida, y otro en la zona de la rotonda de Puerto Sánchez, lindera al predio de la Fiesta.