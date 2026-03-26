Está abierta la convocatoria de bocetos para realizar en el Encuentro Provincial de Muralismo

La inscripción se realiza de forma online, y hay tiempo de participar hasta el 24 de abril inclusive. La temática es Pueblos Entrerrianos, arte e identidad. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Maciá, que será sede del evento del 8 al 10 de mayo.

Podrán participar artistas mayores de dieciocho (18) años que acrediten residencia en la provincia de Entre Ríos por un plazo no inferior a tres (3) años.

El jurado seleccionará siete (7) proyectos ganadores, cuyos autores, además de percibir un premio monetario, participarán del Encuentro de Muralismo y tendrán a su cargo la realización del mural, en técnica pintura. La ejecución de la obra se iniciará el primer día del Encuentro y su inauguración tendrá lugar en el acto de cierre del evento.

El Jurado estará compuesto por tres (3) personalidades destacadas de la actividad cultural y las artes visuales de la región, designadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Para la selección de las obras ganadoras, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1) Coherencia con la temática propuesta;

2) Criterio federal en la representación de la localidad a la cual pertenecen las personas que proponen el boceto;

3) Calidad técnica-artística de la propuesta presentada. Adaptación de ésta al espacio disponible;

4) Equidad de género en las propuestas seleccionadas.

Sobre los premios

Propuestas de un (1) integrante: Pesos quinientos cincuenta mil ($550.000).

Grupo de hasta tres (3) integrantes: Pesos ochocientos cincuenta mil ($850.000).

Formulario de Inscripción acá.

Reglamento en este enlace.

Sobre la temática Pueblos Entrerrianos, arte e identidad

Desde sus orígenes hasta la actualidad, los pueblos entrerrianos se constituyen culturalmente en un entramado de capas identitarias que emergen en lo cotidiano y entran en tensión dinámica entre la tradición y lo moderno, lo local y lo universal, entre la aldea y el mundo. Las distintas disciplinas artísticas -plástica, artesanía, música, danza, teatro, cine, videojuegos, etc. - han sabido acompañar y representar en forma genuina estos desarrollos poblacionales a lo largo de la historia, fortaleciendo las diversas identidades locales. Los disparadores son: ¿Cómo el arte, en sus distintas disciplinas, da cuenta de la identidad de los pueblos entrerrianos? ¿Cómo plasmar en las paredes de Maciá la memoria cultural de cada una de las localidades entrerrianas?.

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de CUAC! Cultura Activa, un programa de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con una mirada federal, promoviendo el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales entrerrianos.