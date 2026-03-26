Sionista metió primera y Echagüe dio la nota en el básquet asociativo

Echagüe consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura de la APB, fue ante Unión de Crespo.

Con la disputa de tres encuentros, en la noche de este miércoles continuó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los equipos que salieron victoriosos fueron Echagüe, Sionista y Quique Club. Este jueves se completará la actividad con los partidos Ciclista-Talleres y Olimpia-Rowing.

Los partidos de la APB

En un partido cambiante, sin un claro dominador y con un final apretado, Echagüe le sacó el invicto a Unión y a su vez consiguió su primer triunfo en el certamen. Fue 62 a 61 en un choque de bajo goleo, pero intenso, señala Paraná Deportes.

Elías Moyano con 13 puntos Pablo Pastori con 12 unidades fueron los goleadores del ganador, mientras que en la visita Alfredo Mercado convirtió 17 unidades y Alan Hainze otros 14.

Sionista pudo salir del pozo y festejar por primera vez en la temporada. Tuvo que esforzarse y mucho para vencer a San Martín por 80 a 76. El Verde jugó mejor en la primera mitad, pero el local corrigió y mejoró en el complemento. Con un tiempo para cada uno, Sionista ganó porque fue algo más fino en los detalles. San Martín desaprovechó chances y el local pudo ganar.

Pablo Veiga con 21 puntos fue el goleador de la noche, además de los 17 puntos y 13 rebotes de Eduar Montaña. En San Martín, Kevin Andreoli registró 16 tantos y Joaquín Rochi otros 14 puntos.

Quique Club impuso condiciones y fue más que Patronato. Le ganó 79 a 63 para recuperarse de la última derrota. Facundo Folmer con 17 puntos y 12 rebotes fue el destacado, además de Franco Barcos con 17 unidades. En el local, Diego Faltoni anotó 13 tantos y Federico Saibene 11 unidades.