Diamante: dispusieron un aumento salarial para trabajadores municipales

El Ejecutivo Municipal de Diamante dispuso un incremento salarial del 6% para marzo de 2026, que alcanzará a todas las categorías del escalafón vigente.

La medida se resolvió en el marco de las negociaciones paritarias con el SOEM. Según informó la comuna, con este aumento, los salarios del personal municipal quedarán casi un 10% por encima del índice de inflación.

En paralelo, “se avanza con distintas medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores, como son la compra de vestimenta para el personal obrero, la reparación de maquinaria y adquisición de equipamiento; y el acondicionamiento de dependencias municipales”, informaron.

“Está previsto mantener las instancias de diálogo, con nuevas reuniones en los próximos meses”, mencionaron desde el ejecutivo municipal diamantino.