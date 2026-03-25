Murió un joven que había sufrido un grave choque en Gualeguaychú

Un joven de 21 años falleció este miércoles en Gualeguaychú como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido el pasado 15 de marzo en calles Perón y Andrade.

Se trata de Lautaro Magallán, domiciliado en calle Pereda y Juan Pablo, quien permanecía internado tras el accidente hasta que finalmente se confirmó su deceso en la jornada del 25 de marzo.

Según se informó desde la Comisaría Primera a ANÁLISIS, por decisión de la familia del joven se procederá a la donación de órganos. En ese marco, interviene el médico policial Federico Gini Cambaceres para llevar adelante el proceso de ablación.

Una vez finalizado el procedimiento, se dará intervención a personal de Criminalística para el traslado del cuerpo.

El choque

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 del 15 de marzo. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Citroën Berlingo de color blanco, conducida por un hombre de 55 años de edad que circulaba por calle Andrade, y una motocicleta Zanella, conducida por el joven.

Entonces, la policía informó que la motocicleta chocó contra la puerta del acompañante del utilitario. El motociclista fue trasladado al Hospital Centenario, donde luego de ser examinado por el personal de salud quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.