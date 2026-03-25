Abogada busca frenar con un amparo la designación del Juez de Paz de Crespo por supuestas irregularidades

La abogada y ex vicentendenta de Crespo entre 2015 y 2019, Mariela Hildermann, cuestionó el procedimiento de selección del futuro Juez de Paz de esa localidad y denunció falta de transparencia, ausencia de convocatoria pública y presunta discrecionalidad en la conformación de la terna elevada a la Gobernación.

En una nota enviada a ANÁLISIS, Hildermann advirtió sobre el proceso llevado adelante por el Concejo Deliberante el 18 de marzo cuando se aprobó la terna de tres letrados para elevar al gobernador. Afirmó que esa selección fue "a dedo".

Asimismo, remarcó la falta de instancia abierta para los profesionales locales: “Que jamás hubo una convocatoria de inscripción para que los profesionales de la abogacía de Crespo se anoten. Que la elección debe surgir de un concurso transparente y publico donde se elijan a las personas mas idóneas”.

En ese sentido, fundamentó su postura en principios constitucionales: “La Constitución Nacional es muy clara cuando dice que los cargos públicos deben ser por concurso. Quiero manifestar que el día 18 de febrero de 2026 a modo de colaboración en mi carácter de ex viceintendente ingrese al HCD de Crespo una nota donde a modo colaborativo sugerí que se debía convocar a todos los profesionales de la abogacía de Crespo para que se inscriban y presenten sus carpetas de antecedentes y luego siguiendo los pasos del Consejo de la Magistratura se los entreviste públicamente y televisado para que todos los crespenses puedan ver quienes son los postulantes y como piensa cada uno”.

También cuestionó el momento y la forma en que se resolvió la terna: “Pero el día 18 de marzo de 2026 entre gallos y medianoche el HCD aprueba una terna a dedo y sin convocatoria. Un juez de paz con competencia en familia se equipara a un Juez de Primera Instancia y su elección se debería hacer a través del Concejo de la Magistratura”.

Desde lo personal, expresó su malestar por no haber podido participar del proceso: “Que en mi caso personal siento una gran desilusión y me siento discriminada ya que tengo 16 años de ejercicio en la profesión de abogada y poseo una discapacidad física del 77%, por lo cual me traslado en silla de ruedas. Tenía intenciones de inscribirme para concursar y ni siquiera se me permitió inscribirme. Esta iba a ser la primera vez que una persona con discapacidad, idónea y con titulo de abogado y con 16 años de experiencia en la profesión tenia el deseo y la valentía de ocupar un lugar en la justicia y como respuesta ni siquiera se permitió la inscripción”.

Además, calificó el procedimiento como ilegítimo y discriminatorio: “Que lo ocurrido en el HDC es vergonzoso y es poco transparente y ilegal y discriminatorio. El Estado tiene la obligación de poner en pie de igualdad a todas las personas, pero en Crespo, eso no se respeta. Que esta iba a ser una oportunidad para considerar la integración de una persona con discapacidad al ámbito de la justicia y cumplir con el cupo del 4% que la ley determina”.

Finalmente, informó que acudió a la Justicia para impugnar el proceso: “Que como aporte al fortalecimiento y respeto que merece la institución judicial he presentado a la justicia un recurso de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad, ilegitimidad, arbitrariedad y nulidad del procedimiento llevado adelante para la conformación de la terna destinada a cubrir el cargo de Juez de Paz de la ciudad de Crespo con competencia en materia de familia y se Cite de manera pública a todos los aspirantes que desean integrar la terna en resguardo de sus derechos y se le de intervención al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Se convoca a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar procesos de designación justos, abiertos y participativos”.