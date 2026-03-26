Informe: embarazo, consumo e incremento en las cifras de bebés prematuros

Algunas provincias ya exigen controles para detectar consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres embarazadas.

Preocupa en algunas provincias el aumento de bebés prematuros cuyas madres enfrentan problemas de consumo. Así lo confirman hoy distintos informes que dan cuenta de la situación de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entre Ríos, sin embargo, no posee cifras oficiales.

El mes pasado, un número que se conoció en Buenos Aires, generó preocupación: estos últimos años se viene registrando un aumento de casos de bebés que nacen antes de tiempo, producto del riesgo materno fetal por consumo problemático de sustancias.

“Tenemos alrededor de 1000 partos al año, hay 200 mujeres que son consumidoras, que ingresa su hijo en terapia intensiva o terapia intermedia. Es altísimo”, explicó Gladys Saá (MN 72130), jefa de la Unidad de Neonatología del Hospital Fernández al canal TN.

Hace 35 años que trabaja en el Hospital Fernández. “Nosotros hemos visto que ha aumentado terriblemente en los últimos años”, explicó la profesional.

La situación en nuestra provincia

Conocer a ciencia cierta lo que ocurre en nuestra provincia, es una tarea compleja. Es que no existen cifras oficiales que documenten lo que ocurre hoy por hoy.

Sin embargo, algunas voces entrerrianas consultadas por el programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral, encendieron una luz de alerta.

José González es Operador Psicosocial de la ciudad de Chajarí. Desde hace un tiempo, trabaja de manera voluntaria en grupos de prevención y promoción de hábitos saludables. “Venimos observando que ha crecido el consumo y las adicciones en mujeres. Por ahí no logramos establecer una franja etaria específica que nos permita realizar un trabajo de investigación porque es muy variado el abanico, pero sí advertimos que es independiente a las clases sociales. Esto es un emergente que nos atraviesa a cada uno de nosotros”.

En el caso de las mujeres embarazadas y que atraviesan una situación de consumo, González explicó a CdF que “es fundamental” que estas mujeres puedan aceptar su situación y de esa manera “detectar de manera precoz y elaborar un diagnóstico para el abordaje interdisciplinario”.

Menos controles

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos, Georgina López, indicó que estos último cinco años, “se ha detectado que hay un menor acercamiento al sistema de salud por parte de la comunidad. Por ello, debe quedar muy claro que un embarazo controlado, acompañado, va a prevenir infecciones y patologías que sean más complejas o va a permitir un tratamiento oportuno de las mismas”.

Según explicó la funcionaria, las edades extremas (menores de 17 o mayores de 35), van a tener mayores posibilidad de complejizarse. “Por lo tanto, son edades que tienen que ser acompañadas muy de cerca”.

Anabella Albornoz, integrante de la ONG paranaense Suma de Voluntades, también dio cuenta de la situación que se vive hoy en la capital entrerriana: “A nosotros nos pasó en el marco de diversas actividades que realizamos, cuando tuvimos que socorrer dos casos. Cuando fueron al hospital, dos niños tenían cocaína en sangre. Las mujeres se encuentran en una mayor vulnerabilidad, porque muchas veces la familia ya no pueden sostenerlas; esas mujeres terminan en situación de calle y ahí se agrava aún más la problemática”, contó Albornoz a Radio Plaza esta semana.

Una mamá que se comunicó con la producción de CdF luego de conocerse el informe de este miércoles, pidió mayor acompañamiento por parte del COPNAF ante los casos de consumo durante el embarazo.

Proyecto de un nuevo protocolo

Mendoza se convirtió, desde hace tres semanas, en la primera provincia en implementar la realización obligatoria de controles para detectar consumo de sustancias psicoactivas entre todas las mujeres embarazadas hospitalizadas en las maternidades públicas.

Esta medida responde a la alta proporción de bebés nacidos en dicha provincia con presencia de tóxicos en su organismo: según estadísticas oficiales, entre el 15% y el 20% de los recién nacidos internados en neonatología dan positivo a test de sustancias.

Siguiendo los pasos de Mendoza, Entre Ríos se encuentra en proceso de implementar un protocolo similar.

Multicausal

No existe una única causa para el nacimiento pretérmino. “Hoy se conocen las principales causas que contribuyen a que una mamá tenga un niño prematuro, que son tener la madre antecedentes de prematurez en anteriores embarazos o una edad menor a 18 o mayor a 35 años, embarazos múltiples, padecer enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión o trombofilia, o patologías propias del embarazo como las hipertensivas o la preeclampsia, entre otras”, explicó el doctor Javier Meritano, médico pediatra y neonatólogo, a Infobae tiempo atrás.

“Las mujeres que fuman, beben alcohol o consumen drogas recreativas corren un riesgo más alto de parto prematuro”, apuntó la autora del libro Bebés prematuros, del hospital ediciones del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.