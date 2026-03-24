A 50 años del golpe, la intendenta Romero recordó “uno de los episodios más trágicos de nuestra historia”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recordó el último golpe cívico-militar en el país. "Hoy recordamos, a 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, uno de los episodios más trágicos de nuestra historia", dijo en un video difundido a través de sus redes sociales.

"Cada ruptura del sistema democrático en la Argentina generó sufrimiento, pero aquella dictadura en particular desplegó un plan sistemático de retroceso económico, pérdida de derechos y una represión sin precedentes, con 30 mil personas desaparecidas y robo sistemático de bebés que aún estamos buscando", recordó.

Romero fue abogada querellante y representante legal de víctimas del terrorismo de Estado. "Recordar no es mirar al pasado, es construir futuro. Es valorar la democracia que supimos defender y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, porque solo así podemos seguir construyendo una Argentina con más derechos y más paz social", planteó.