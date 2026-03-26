Memoria, reclamos y deuda social

Es ineludible iniciar esto con una mirada necesaria sobre lo que nos dejó este 24 de Marzo tan especial, por cumplirse nada menos que medio siglo desde el golpe de Estado de 1976.

A 50 años de la instauración de la dictadura cívico-militar las marchas fueron contundentes tanto en Paraná como en distintos lugares de Entre Ríos y, por supuesto, en Plaza de Mayo y en otros puntos de la Argentina.

Un dato saliente y que entendemos que sorprendió -por supuesto que para bien- fue la importante participación de jóvenes. Resultó muy alentador verlos, escucharlos, y no me refiero solo a jóvenes de 20 en adelante, estudiantes universitarios, sino a pibes muchos más chicos, del secundario.

Un aspecto no para criticar, pero sí para observar -lo charlamos esta mañana en la radio-, es el documento que se elabora en días previos y se lee al final de la marcha. Sabemos que es un trabajo que se trata de consensuar y lleva tiempo lograr la unidad de criterios. Pero, hay una sensación de que se reiteran algunas consignas y hay cosas que resultan repetitivas. Si bien se agregó la mención a la guerra en Medio Oriente y algunos temas de la coyuntura, pero quedó la idea de que el núcleo de ese documento está un poco como estancado.

La creatividad (lo que se notó y aplaudimos con las representaciones que se fueron concretando en diferentes instancias de la marcha) también debe ser parte activa de la pelea por la memoria. Más si espontáneamente se acercan cientos de pibes de 15-16 años. Habrá que encontrarle la vuelta para darle otro formato, decir las cosas con la misma convicción, pero quizás sin tanta monotonía. El documento debería ser escuchado y atendido por cada uno de los participantes de la marcha -como reafirmación de la lucha que hubo que dar contra el poder en estos 43 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre- y no que ese espacio crítico y de reflexión sirva para que nadie escuche, se hable todo el tiempo con el amigo que hace rato no vemos o se saquen fotos sociales para las redes, como se vio ayer en buena parte de la plaza.

Sí estuvieron muy bien y muy sentidas las palabras de Sabrina Gullino al final de la lectura. Contó su historia de una manera muy cálida y a la vez pidió justicia de una manera muy firme en la búsqueda de su mellizo, lo que sin dudas tuvo un gran impacto en los chicos, muchos de los cuales marchaban por primera vez. La presencia de los jóvenes sorprendió y será cuestión de diseñar estrategias para mantener el interés. Para siempre sumar y no restar.

Y en este orden de ideas, no era necesario y molestó a algunos (que incluso hasta se fueron de la plaza) la mención a Cristina Fernández de Kirchner. Es imperativo exigir a la Justicia un funcionamiento transparente y ágil -porque todos somos iguales ante la ley-, pero sin que esa demanda se confunda con la defensa personal de figuras políticas específicas, porque a muchos que van a la marcha no les gusta Cristina y entonces el año que viene capaz que no van y se mezclan las cosas, se divide y, en definitiva, se resta.

Quienes comulgan con la expresidenta tienen infinidad de espacios para expresar su consigna de Cristina Libre, que es totalmente respetable, pero por qué y para qué llevarla a la Marcha del 24 de Marzo.

En todos estos años de democracia, el peronismo entrerriano tomó el mando de cada acto por el 24 de marzo y el rechazo al golpe militar. Seguramente porque sus militantes fueron los más detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos, junto con referentes de la izquierda. Pero no se entiende por qué al gobernador de esta provincia no se le ocurrió -en estos dos años de mandato- hacer algún pequeño acto oficial en la propia Casa de gobierno, para resaltar esta reafirmación democrática de cuatro décadas y marcar distancia de ese poder militar que tanto daño causó. Su abuelo, también llamado Rogelio Frigerio fue el principal estratega desarrollista y asesor clave del presidente Arturo Frondizi, cuyo gobierno (1958-1962) sufrió una intensa presión castrense. Incluso, ese Frigerio, artífice del pacto con Juan Domingo Perón, generó fuertes resistencias en las Fuerzas Armadas, lo que provocó su salida del gobierno antes del golpe del 29 de marzo de 1962, que derrocó a Frondizi. Hasta en esas instancias del país (donde hubo 40 intentos de golpe de Estado, un Frondizi que terminó detenido y enviado a la isla Martín García y un Frigerio que tuvo que exiliarse obligadamente en Uruguay) podría poner énfasis nuestro gobernador, por la memoria histórica y por las nuevas generaciones. Tal vez no sería necesario hacer tanto equilibrio, cuando la historia de su familia ha padecido situaciones límites que deben haber generado instancias de angustia y zozobra.

En el documento de ayer, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, recibió algunas críticas durante el acto y una fuerte rechifla. Algunas pueden ser atendibles, otras no tanto. Por ejemplo, hablar de una ausencia absoluta de políticas de salud mental es algo que no es cierto; más allá del error inicial de su primer ministro de Salud, cuando la descendió de categoría. Pero, ello luego se revirtió.

No estuvieron ausentes los reclamos sindicales por salarios, un tema que junto con la reforma previsional probablemente domine la agenda de lo que queda de este año.

Precisamente, este viernes se concretará un nuevo paro docente de 24 horas convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que incluirá en Paraná una marcha de antorchas. El conflicto sigue abierto: los maestros percibieron la semana pasada, por planilla complementaria, el aumento que habían rechazado originalmente, mientras que el gobierno ratifica su postura de descontar los días de huelga.

Y en ese marco seguramente los gremios volverán a reclamar respuestas al gobierno sobre el endeudamiento y los aportes que llegan desde el plano nacional, como se conoció en estos días, donde Entre Ríos aparece como una de las provincias más beneficiadas por la administración de Javier Milei. Insistimos con algo que venimos remarcando: nos parece bien que haya una comisión investigadora para saber sobre el endeudamiento del Estado entrerriano en estos 42 años de democracia. Pero, la administración de Frigerio debería concretar también un sistema para que todos nos podamos informar sobre los créditos que va tomando el gobierno entrerriano a nivel externo o los ATN que se van recibiendo y no enterarnos a través de algunos referentes de la oposición, que van monitoreando a diario esa situación. La transparencia siempre debe empezar por casa y si el gobernador Frigerio tomó como uno de los principales ejes la necesidad del acceso a la información de los entrerrianos, esto también debe ser una de las prioridades.

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Esta semana hubo poco movimiento político e institucional en lo que va de esta semana producto de los feriados y, lamentablemente, también escaso movimiento turístico. Los funcionarios del área salieron a hablar de poco más de un 50% de ocupación a nivel provincial y los prestadores del sector sostienen que no se llegó al 45%.

Esto pudo notarse a simple vista por el escaso movimiento y los números se repitieron a nivel nacional. A pesar del feriado puente, diseñado justamente para fomentar el denominado turismo de cercanía -que es el que favorece a Entre Ríos-, vino muy poca gente.

Entre los operadores turísticos se entiende que la mayoría de los turistas se reservó para Semana Santa, pero es evidente que la crisis no perdona y lamentablemente, hacerse una escapada hoy ha pasado a ser un lujo para una familia trabajadora.

Y hablando de crisis, no olviden, señores funcionarios provinciales y de cada municipio, que el combate a la pobreza y la solución a los problemas sociales, debe ser la gran prioridad. Lamentablemente, cada día crece más la cantidad de hombres y mujeres, junto con sus niños, deambulando por los contenedores de basura, revolviendo para ver si pueden encontrar algo para comer. En Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú es una postal que arranca a las 7 de la mañana y se extiende hasta la medianoche. Muchos de esos chicos ya no pueden ir a la escuela por la situación y no alcanzan los merenderos la asistencia alimentaria en escuelas. Muchas de esas familias pobres ya ni siquiera tienen casa donde vivir y andan de un lado al otro, llevando como pueden a sus niños, junto a sus bolsos con cargadas mochilas y durmiendo en plazas, en espacios públicos, en garajes. Cuando uno ve a diario estas situaciones -y cada día más- es como que está fracasando la clase política, el Estado, sus organismos y sus instituciones. Esta gente tiene que ser prioridad, porque su no respuesta -y más allá de la insensibilidad de un gobierno nacional- puede terminar en un espiral de violencia preocupante. En el medio hay niños que no comen, que no se les inculca estudiar y que deben salir a revolver la basura con sus padres o pedir en cada puerta. Son los niños que hoy por hoy no tienen futuro en nuestro país y en nuestra provincia. Y nadie se puede hacer el desentendido.