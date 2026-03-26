El Teatro 3 de Febrero recibirá a Pigna y Saborido con su exitoso espectáculo sobre mitos nacionales

El historiador Felipe Pigna y el guionista Pedro Saborido realizarán una presentación conjunta denominada "Historias Argentinas" este viernes 27 de marzo a las 21 en el Coliseo Mayor de la capital entrerriana. El encuentro se desarrollará a modo de espectáculo donde se abordarán diversos episodios del pasado del país. A través de relatos, anécdotas y debates, los autores intentarán desarmar mitos y analizar momentos que marcaron el destino nacional.

La estructura del show parte de la interacción entre el análisis documentado de Pigna y la visión satírica y reflexiva que caracteriza la trayectoria de Saborido. Según explicaron los protagonistas en otra oportunidad, la idea de este proyecto surgió de una inquietud compartida por encontrar nuevas formas de narrar la historia argentina, permitiendo que el conocimiento académico se transforme en una instancia de entretenimiento y pensamiento; se trata de comprender los procesos históricos de una manera descontracturada.

Durante la función, el dúo recorrerá revoluciones, amores y delirios que forjaron la identidad patria.

Las entradas se encuentran disponibles en gradatickets.com o en la boletería del teatro.