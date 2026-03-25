Pueblos & Sabores 2026 se presentó en Paraná

La ciudad de Paraná fue sede de la presentación oficial de Pueblos & Sabores 2026, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en los galpones del puerto de Gualeguaychú, realizada en la Dirección de Turismo de Entre Ríos, donde se dieron a conocer los principales ejes del evento gastronómico y cultural que reunirá a productores, cocineros y emprendedores de toda la región.

El encuentro contó con la presencia del Director de Turismo, Jorge Diego Satto, junto al subsecretario del área, Agustín Clavenzani, quienes destacaron la importancia del festival como motor de promoción turística, cultural y productiva para Entre Ríos y las localidades participantes.

Durante la presentación se remarcó el impacto regional del evento, especialmente en la visibilidad de productores locales, emprendimientos gastronómicos y propuestas culturales que representan la identidad de los pueblos del litoral. La presentación también contó con el acompañamiento de integrantes de:

- Carpa Azul

- Stop FiHambre

- JUMA quienes formarán parte de la propuesta gastronómica y productiva del evento. Récords gastronómicos destacados Entre los principales atractivos anunciados se destacaron los desafíos culinarios que formarán parte del evento:

- El alfajor más grande del mundo / más de 1.000 kg por los productores de Carpa Azul

- El Gin Tonic más grande de Argentina / 200 litros por Juma Destilería

- La picada más grande del Litoral / 12 metros x 40 cm por el emprendimiento Stop Fi-hambre Estas propuestas buscan posicionar al encuentro como una experiencia única, combinando espectáculo gastronómico, participación del público y promoción de productos regionales. Un encuentro para la región Pueblos & Sabores 2026 reunirá durante cuatro jornadas:

- Productores regionales

- Patio gastronómico

- Masterclass en vivo

- Shows y actividades culturales

- Degustaciones

- Emprendedores locales

El evento busca consolidarse como una plataforma de promoción turística y productiva, fortaleciendo el vínculo entre gastronomía, cultura y desarrollo regional. Próximamente se estarán confirmando más actividades y artistas invitados.