La Biblioteca Popular Caminantes abre las inscripciones para sus talleres de formación artística

La Biblioteca Popular Caminantes, ubicada en calle Gobernador Antelo 1345 de la ciudad de Paraná, anunció el inicio de las inscripciones para su variada oferta de talleres gratuitos correspondientes al ciclo 2026. Estas actividades, que comenzarán a desarrollarse de manera escalonada a partir de abril, apuntan a brindar espacios de formación, recreación y encuentro para niños, jóvenes y adultos. Las personas interesadas en participar deberán acercarse a la sede de la biblioteca de lunes a viernes, en el horario de 17 a 20, para registrar sus datos, dado que los cupos son limitados para cada una de las disciplinas ofrecidas.

El cronograma de actividades para las infancias incluye talleres de percusión, coordinados por Juanma Benítez, que iniciarán el miércoles 1 de abril con grupos divididos por edades: de 6 a 8 años en el turno de las 18 y de 9 a 11 años a partir de las 19.

Los viernes desde el 10 de abril se dictará el taller de circo y teatro bajo la coordinación de Débora Ramírez, manteniendo la misma segmentación horaria por franjas etarias (6 a 8 años en el turno de las 18 y de 9 a 11 años a partir de las 19).

Por otro lado, la oferta para jóvenes y adultos comenzará el lunes 6 de abril con el taller de serigrafía a cargo de Camila Chaves, que funcionará todos los lunes de 18 a 20, brindando herramientas técnicas sobre esta disciplina de impresión artesanal.

Las jornadas de los viernes y sábados también contarán con espacios dedicados a la integración y el arte. Cristina D'Angelo coordinará el Encuentro de Mujeres, una actividad pensada para jóvenes y adultas que se desarrollará los viernes de 18 a 20 a partir del 10 de abril.

El sábado 11 de abril se pondrán en marcha dos propuestas. Por un lado, el taller de canto coral, dirigido por Gervacio Fiorotto en el horario de 16 a 17:30, y por otro el taller de teatro comunitario, nuevamente bajo la tutela de Débora Ramírez, de 17:30 a 19.

Desde la Biblioteca Popular Caminantes aclararon que si bien todas las actividades son gratuitas y no es obligatorio asociarse para participar de los talleres, se invita a la comunidad a colaborar con el sostenimiento del espacio mediante el pago de una cuota social.

Los montos establecidos para este año por grupo familiar son de $5.000 mensuales para socios generales y de $7.000 para quienes deseen optar por la categoría de socio-taller. Esta contribución voluntaria permite a la institución mantener sus puertas abiertas y continuar ofreciendo servicios bibliotecarios y culturales de calidad.

Para obtener más información o realizar consultas, comunicarse al 343 5325287.