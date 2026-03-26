Copa Túnel Subfluvial: Belgrano y Neuquén, también a cuartos de final

Belgrano fue uno de los equipos de la Liga Paranaense de Fútbol que avanzó a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Con la disputa de seis partidos se terminaron los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su similar de Santa Fe. En este marco, otros dos representantes de la LPF que lograron el pasaje a la siguiente fase fueron Belgrano y Neuquén.

El Mondonguero empató como visitante 2 a 2 ante Nacional, pero avanzó de fase producto de la victoria conseguida en el partido de ida por la diferencia mínima.

Por su parte el Pingüino hizo lo propio frente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, pero no dejó dudas y lo goleó por 4 a 0. Así dio vuelta el resultado de la ida, que fue derrota por 2 a 1.

Por último, el que estuvo de clasificar a los cuartos de final fue Sportivo Urquiza, que le ganó a Colón en Santa Fe por 3 a 2, pero perdió por penales 4 a 3.

Resultados de los octavos de final

EN SANTA FE

Unión 3 (Leonel Flores, Nicolás Puebla y Agustín Benavídez)-Instituto 1 (Maximiliano Martínez). Global: ganó Unión 7 a 3.

Colón 2 (Román Fola e Ignacio Sinturión)-Sportivo Urquiza 3 (Luciano González, Nahuel Martínez y Osvaldo Rodríguez). Global: igualaron 4 a 4 y por penales ganó el Sabalero 4 a 3.

Nacional 2 (Nazareno Novello y Tobías Mena)-Belgrano 2 (Tobías Zorzoli x2). Global: ganó Belgrano 3 a 2.

Cosmos 5 (Santiago Aragón x 2, Guillermo Gozalve, Diego Fornillo y Cristian Taborda)-Oro Verde 2 (Otto Werner y Lorenzo Cappellacci) Global: ganó Cosmos 5 a 2.

EN PARANÁ

Atlético Paraná 3 (Juan Mitre y Tomás Albornoz x 2)-Independiente 1 (Nicolás Albornoz). Global: ganó Atlético Paraná 4 a 2.

Don Bosco 1 (Alejo Gómez)-Universidad 1 (Brian Tarragona). Global: ganó Universidad 5 a 1.

Patronato 3 (Bartolomé Velázquez x 2 e Ignacio Giacinti)-La Salle Jobson 0. Global: ganó Patronato 5 a 3.

Atlético Neuquén 4 (Luis Díaz x 2 y Esteban Rodríguez x 2)-Gimnasia y Esgrima 0. Global: ganó Neuquén 5 a 2.

Cruces de cuartos de final

Belgrano-Patronato

Universidad-Colón

Cosmos-Atlético Paraná

Neuquen-Unión