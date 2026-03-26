Básquet: Tomás de Rocamora le regaló un triunfo a su gente en la despedida

Tomás de Rocamora derrotó este miércoles 81-71 a Ciclista Juninense en el que fue el último partido de ambos dentro de la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo cumplió el objetivo de mantener la categoría y le obsequió un festejo al muy buen marco de público que se hizo presente en el Estadio Julio César Paccagnella.

Pese a que ambos equipos sabían que no jugaban ni por la permanencia ni por intentar llegar a la postemporada terminaron armando un partido entretenido, con dominios cambiantes y donde fue Tomás de Rocamora el que estuvo mayormente adelante en el marcador aunque en el final debió sufrir el embate del elenco juninense.

El partido en el Paccagnella

Con un Valentino Occhi encendido, muy bien acompañado por Pascual Santini en cuanto al goleo, Rocamora se marchó adelante 24-15 al cierre de los primeros 10 minutos y 50-37 cuando sonó la bocina que indicó el descanso largo. Occhi se fue a vestuarios con 12 puntos en su haber y Santini con 11, y ambos con dos triples cada uno.

Ciclista, que en el segundo cuarto llegó a estar 20 puntos abajo (49-29), supo recomponerse desde los tiempos muertos de Julián Pagura y se volvió a meter en partido con goleo repartido y donde Lombardi, Larraza y Tintorelli llevaron la lanza con siete puntos cada uno.

En el segundo tiempo Ciclista salió con otro temple y desde el goleo de Erick Mecías empezó a poner en aprietos al elenco entrerriano. El tercer cuarto finalizó 67-61, pero en el último la diferencia que llegó a ser de 20 puntos se redujo a solo dos (69-67). Fue en esos momentos donde la polenta de Franco Maeso entró en escena y fue determinante para ganar el duelo.

El capitán Maeso fue la figura de la noche con 17 puntos, 12 rebotes y dos asistencias. Occhi terminó como goleador con 18 unidades, Losada sumó 13 y con 11 cada uno cerraron sus planillas Santini y Juani Fernández. En Ciclista, el mejor fue Mecías con 16 puntos, Tintorelli lo escoltó con 12 y el podio lo completó Lombardi con 11.

Así terminó sellando el triunfo Tomás de Rocamora, que no pudo contar con Tomás Jurgensen ni Maximiliano Acevedo, ambos lesionados. Por eso hubo ocho pibes del club y en el segundo cuarto se dio la particularidad que Santini, Ferreyra, Occhi y Mangioni jugaron casi tres minutos juntos y liderados por la experiencia de Agustín Carnovale.