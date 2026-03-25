La Liga Paranaense de Fútbol definió su calendario: el sábado será la Súper Final

El inicio del campeonato de Primera División masculina será el 5 de abril. (Foto: LPF)

A través de sus redes sociales, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) confirmó el calendario para el comienzo de la temporada 2026. Tras la suspensión de la Súper Final entre Atlético Paraná y Neuquén por la lluvia del último sábado, se anunció este miércoles que fue reprogramada para el 28 de marzo.

Por otra parte, la competencia de la Primera División y Sub 20 masculina será el 5 de abril. Un día antes será el comienzo de las Juveniles Masculinas.

El comienzo de las Juveniles Femeninas quedó pautado para el 11 de abril, y ese mismo día y el 12 de abril será el puntapié inicial para las categorías Pre-Infantiles y Promocionales.

El campeonato de la elite femenina se desarrollará desde el 12 de abril, según informó la LPF. Además se anunció que el cierre del libro de pases será el 30 de abril.

El comunicado de la LPF: