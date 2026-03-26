Economía lanza un bono en dólares para pagar vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía buscará este viernes cubrir lo que queda de los vencimientos de deuda en pesos de marzo y conseguir más financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda en dólares de mediados de año. Resalta el canje de una letra indexada a la inflación que vence en junio y el lanzamiento de un nuevo bono hard dollar, según se anunció este miércoles.

Por el lado de la licitación, el Tesoro buscará financiamiento en dólares por unos u$s300 millones. Para ello volverá a ofrecer el A027, bono con vencimiento en octubre de 2027, y un nuevo título a octubre de 2028 que saldrá al 6% anual nominal. El mercado espera que ese umbral se alcanzará sin mayores inconvenientes. El Gobierno buscará en este caso un mejor precio.

En tanto, quedarían por cubrir vencimientos en moneda local por unos $5 billones. Es de recordar que en el primer llamado Economía logró colocar $10,42 billones con un nivel rollover del 108,9%.

El menú de bonos ofrecidos es:

- Lecap y Boncap (títulos a tasa fija)

17/07/26 (S17L6) - nueva

- Lecer y Boncer (títulos indexados a la inflación)

30/09/27 (TZXS7) - nueva29/09/28 (TZXS8) - nueva

- Tamar (Títulos atados a la tasa de los plazos fijos mayoristas)

26/02/27 (TMF27)

- Dólar Linked (Títulos atados a la evolución del dólar oficial)

30/06/28 (TZV28)

- Hard Dólar (Títulos en dólares)

29/10/27 (AO27)31/10/28 (AO28) - nuevo

Por otra parte, la cartera que conduce Luis Caputo buscará canjear la Lecer que vence el 30 de junio, título por el cual quedaría pendiente un vencimiento de $2,4 billones. A cambio, los tenedores de este instrumento podrán elegir tres bonos: un Tamar con vencimiento en agosto de 2027, un CER con fecha a marzo de 2028, y otro CER con caducidad en marzo de 2029.

El Gobierno quiere conseguir altos niveles de refinanciamiento para colaborar con el Banco Central en la tarea de retirar pesos del mercado, aprovechando también que hay una caída de las tasas. En el mercado se espera que haya una mayor demanda por las letras ajustables por inflación, ya que la caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pronosticada para agosto para el presidente Javier Milei ahora luce como más incierta. En Casa Rosada no están fijando ya plazos determinados.

Uno de los focos estará puesto en la tasa que convalide el Ministerio de Economía. En las colocaciones anteriores, el rendimiento mostró una tendencia a la baja. En el caso de las letras capitalizables con tasa fija, se convalidó en el último llamado rendimientos de entre el 35% al 36% anual. Para las ajustables por inflación a un año, el retorno (por sobre la evolución del IPC) fue de 6,87%.

Sin acceso al financiamiento en los mercados internacionales, el Gobierno consolidó su estrategia en el desarrollo del mercado local. En ese marco, Caputo ratificó en los últimos días que el objetivo oficial es profundizar la captación de fondos dentro del país.