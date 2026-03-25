Multaron a frigorífico pesquero de Diamante por graves irregularidades y riesgo ambiental

La medida responde a una serie de irregularidades administrativas y técnicas y a la falta de respuestas por parte de la firma.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos impuso la sanción máxima de 1,6 millones de pesos a la firma Lyon City S.A., ubicada sobre la Ruta 11, tras detectar falta de controles de efluentes e incumplimientos que datan desde 2024.

A través de la Resolución Nº 0161/26 SA, publicada en el Boletín Oficial Nº28.301, el Gobierno Provincial formalizó una sanción económica contra la empresa Lyon City S.A., dedicada al procesamiento de pescado en el Departamento Diamante. La medida responde a una serie de irregularidades administrativas y técnicas que, según el organismo de control, han generado un “riesgo ambiental significativo” en la zona.

La planta, situada en el kilómetro 38,5 de la Ruta Provincial Nº 11, fue objeto de una inspección en septiembre de 2024, donde se detectaron múltiples falencias. A pesar de las sucesivas notificaciones, la empresa mantuvo una actitud de silencio que derivó en la aplicación de la multa máxima prevista para faltas leves en la escala vigente.

Falta de controles y riesgo para las napas

El texto oficial destaca la gravedad de la desidia informativa de la firma. Según los considerandos del decreto, “existe un importante período sin ninguna clase de control”, ya que los últimos informes de autocontrol de efluentes presentados por la empresa datan de los años 2020 y 2021.

Además, el documento advierte sobre el peligro potencial para los recursos naturales: “Se genera la probabilidad de daño a la napa freática a la cual pudo acceder el efluente por infiltración o al suelo”, especialmente tras constatarse infracciones relacionadas al desecho de residuos de pescado informadas por la Municipalidad de Diamante a finales de 2025.

La Secretaría de Ambiente fundamentó la sanción en la persistente falta de respuestas por parte de la compañía:

Sobre la sanción: Resuelve “Imponer una sanción pecuniaria de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 87/100 ($ 1.601.305,87), a la firma LYON CITY SA (…) por la falta de respuesta y de las presentaciones en lo referido a los autocontroles, la memoria descriptiva actualizada del sistema de tratamiento y demás obligaciones exigidas”.

Sobre la situación legal: El decreto revela que “el establecimiento industrial carece de Certificado de Funcionamiento y de Habilitación Sanitaria. Tampoco posee el Certificado de Aptitud Ambiental”.

Sobre el riesgo generado: La autoridad ambiental subrayó que, si bien no hay evidencia de daño consumado, la conducta de la empresa “no suprime la provocación de riesgo ambiental significativo y grave”.

Plazos y próximos pasos

La firma cuenta ahora con un plazo de diez días para abonar la multa en el Nuevo Banco de Entre Ríos o, en su defecto, cinco días para solicitar un convenio de facilidades de pago. No obstante, la sanción económica no exime a la empresa de sus responsabilidades técnicas: la Dirección Legal y de Gestión Ambiental del Agua ha instado a que se exija el cumplimiento de los requerimientos técnicos en un máximo de 20 días, bajo apercibimiento de nuevas y más severas sanciones.

Fuente: APF Digital