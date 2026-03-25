Lena propuso modernizar la publicidad de licitaciones para garantizar transparencia y ahorro público

​La diputada provincial Gabriela Lena (UCR-JxER) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Entre Ríos que busca transformar el régimen de publicidad de las licitaciones públicas.

La iniciativa propone la obligatoriedad de publicar los llamados en el Boletín Oficial y en un Portal Oficial de Contrataciones del Estado Provincial, priorizando los medios digitales como herramientas de transparencia, eficiencia y reducción de costos.

El proyecto establece que todos los llamados a licitación realizados por la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, deberán efectuarse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial con una anticipación mínima de diez días a la apertura y de treinta días en casos de difusión internacional.

"La evolución tecnológica ha consolidado la validez jurídica de los medios digitales como canales idóneos y universalmente accesibles", explicó Lena.

Y agregó: "Esta modificación no restringe el principio de publicidad, sino que lo fortalece al permitir un mayor alcance territorial y disponibilidad continua las 24 horas".

​Transparencia y accesibilidad

​La propuesta de la diputada Lena detalla requisitos específicos para el Portal Oficial de Contrataciones, el cual deberá garantizar:

-​Acceso libre y gratuito a pliegos y documentación técnica.

-​Sistema de alertas para proveedores interesados.

-​Buscadores avanzados por monto, rubro, organismo y fecha.

-​Herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.

-​Trazabilidad de consultas y descargas.

​Optimización del gasto público

​Uno de los puntos centrales del proyecto es la eficiencia en el uso de los recursos. Lena advirtió sobre el alto costo que representan actualmente las publicaciones en medios gráficos tradicionales: "El mantenimiento obligatorio de publicaciones en medios gráficos genera erogaciones que en algunos casos alcanzan montos millonarios. Debemos administrar con razonabilidad y eficiencia los recursos de todos los entrerrianos", remarcó.

Finalmente, subrayó que esta iniciativa se alinea con una política integral de modernización administrativa, despapelización y sostenibilidad, buscando garantizar la igualdad de oportunidades para todos los oferentes y una mayor concurrencia en los procesos de contratación del Estado.