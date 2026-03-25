Usher habló sobre su pelea con Justin Bieber en los Premios Oscar: “Es una exageración"

Usher Raymond habló sobre los rumores de que él y Justin Bieber protagonizaron una “acalorada” pelea en el afterparty de los Premios Oscar y negó los hechos difundidos por el medio TMZ, asegurando que solo tiene cariño para el canadiense.

Las declaraciones del cantante de R&B llegaron a través de la rapera Da Brat en el programa radial “Rickey Smiley Morning Show”.

Las versiones indican que Usher y Bieber tuvieron un fuerte intercambio de palabras cuando se cruzaron en una fiesta organizada por Jay-Z y Beyoncé. La información que difundió el medio TMZ sostiene que el músico de 47 años se habría acercado al intérprete de Baby de manera agresiva y con intenciones de pelear, aunque fuentes cercanas a Bieber insisten en que la pelea se mantuvo en lo verbal y no trascendió a lo físico.

Ahora, Da Brat no niega que la charla haya sucedido, pero sostiene que para Usher esa versión es “una exageración” y sacada de contexto.

“Esto es una exageración. Siempre lo ha apoyado en muchos de los problemas que Justin Bieber ha tenido a lo largo de los años. Justin está en su propio camino, lidiando con la realidad que él mismo ha creado", sentenció.__IP__

“Usher le desea lo mejor y no hay hostilidad entre ellos. Definitivamente se quieren. La gente simplemente sacó las cosas de contexto”, reveló la rapera tras su comunicación con el protagonista del conflicto.

Fuente: Noticias Argentinas.