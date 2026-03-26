Juran defensores y defensoras de distintas jurisdicciones de la provincia

Este viernes 27 de marzo, a las 12, se realizará la jura de defensores/as públicos/as y auxiliares de distintas jurisdicciones de Entre Ríos. Será en el Centro de Convenciones “Papa Francisco” de Villaguay, en un acto que encabezará el defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez, con la participación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

Las designaciones fueron realizadas a través de los decretos del Poder Ejecutivo 3970/25, 3972/25 a 3976/25, 3980/25, 385/26 (rectificatorio del N° 3971/25), 419 a 425/26 y 466/26, y la Resolución 17/2026 de la Defensoría General, luego de efectuado el proceso de selección del Consejo de la Magistratura y el acuerdo constitucional del Senado.

Autoridades designadas:

Chajarí: Vanesa María José Pelayo, Defensora Auxiliar.

Colón: Lorena Andrea Pignataro, Defensora Pública; Débora Vanesa Cosatti, Defensora Auxiliar.

Concepción del Uruguay: Carlos Andrés Pellichero, Defensor Público.

Diamante: María Agostina Favotti, Defensora Pública, y Ana Laura Pedemonte, Defensora Auxiliar.

Federal: María Laura Gallegos, Defensora Auxiliar.

La Paz: María del Carmen Molares, Defensora Pública.

Paraná: María Alejandra Ramírez, Defensora Pública N° 1; Pablo Andrés Conti, Defensor Público N° 2; Yamila Antonella Frate, Defensora Pública N° 15.

Nogoyá: Gisela María Jesús Mernes, Defensora Auxiliar.

Rosario del Tala: Salvador Joaquín Olarte Defensor Público.

Victoria: María Natalia Smaldone, Defensora Auxiliar.

Villaguay: Luciana Ruth Parravicini, Defensora Auxiliar.

Villa Paranacito: Nadia Abril Otegui, Defensora Auxiliar.