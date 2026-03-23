Las lluvias agravaron el socavón del puente del Club de Pescadores de Paraná y hay riesgo de derrumbe

El puente de ingreso al histórico Club de Pescadores de la ciudad de Paraná se encuentra en estado crítico y con un inminente riesgo de derrumbe. La estructura se socavó fuertemente en la cabecera que conecta con la costanera, una situación que se profundizó de manera alarmante el pasado 19 de febrero, luego del feroz temporal que azotó a la capital entrerriana.

Ante este preocupante escenario, el presidente de la institución, Horacio Quiroz, dialogó con Ahora y brindó detalles sobre las medidas preventivas urgentes que debieron tomar para evitar una tragedia. “Está operable como peatonal, pero no están pasando los autos porque corre riesgo de derrumbe”, indicó Quiroz, remarcando que la zona de la cabecera afectada cuenta con una base de hormigón que corre serio peligro.

El arreglo de la estructura representa un desafío económico inalcanzable para las arcas de la institución, por lo que las autoridades ya se encuentran gestionando ayuda de organismos oficiales. “Estamos viendo cómo avanzar, porque ese puente en su momento lo instaló Vialidad Nacional y repararlo tiene un costo muy elevado para el club”, explicó el dirigente.

En la búsqueda de soluciones a contrarreloj, la comisión directiva comenzó a tender redes con especialistas en la materia. “Hablamos con el Batallón de Ingenieros de Santo Tomé para que nos asesoren, porque se trata de un puente tipo Bailey, que es el modelo que instaló el Ejército”, concluyó Quiroz, a la espera de una pronta respuesta que permita garantizar la conectividad y la seguridad de todos los socios.