Abrió la inscripción para el tercer año de la Murga del Paraná

La Municipalidad de Paraná presentó una nueva edición de la Murga del Paraná, una iniciativa que transita su tercer año y propone la conformación de una murga estilo uruguayo en la ciudad. El proyecto está a cargo de Jorge "Coca" Vidal, exintegrante de Falta y Resto. La propuesta se desarrollará los jueves a las 17 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). Está destinada a personas mayores de 18 años, con cupo limitado y con inscripción previa.

Se trata de una propuesta de formación inicial abierta a toda la comunidad, sin necesidad de contar con experiencia previa, que consolida un espacio de encuentro y expresión colectiva. El taller estará acompañado por un equipo de instructores con trayectoria en el género.

Cada encuentro se organizará en dos ejes principales: canto y percusión. Además, se abordarán aspectos fundamentales de la murga estilo uruguayo, como su historia, el trabajo escénico, las técnicas de clown, el vestuario y la estructura de un espectáculo, que incluye presentación, salpicón, canción final y retirada.

Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través de los correos paranacultura@gmail.com y direccionescultura@gmail.com

Inscripciones acá.