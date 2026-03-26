Llega "El caso Julia" a la cartelera de Casa Boulevard

El elenco de la obra "El caso Julia" realizará una nueva función este sábado 28 de marzo a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. Esta pieza teatral, escrita por Paula Tabachnik y dirigida en dupla por la autora junto a Gustavo Bendersky, se propone indagar en las tensiones que surgen dentro de los vínculos humanos cuando los secretos del pasado comienzan a salir a la luz en el presente.

La trama de la obra aborda las vivencias de una actriz, su marido, un asistente artístico y la encargada de vestuario y maquillaje, que se encuentran atravesando situaciones límite donde la adrenalina del teatro se mezcla con sentimientos de amor y violencia.

Las actuaciones están a cargo de un equipo conformado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y el propio Gustavo Bendersky, quienes dan vida a estos cuatro roles cuyas realidades se reconfiguran a medida que avanzan los minutos. Según explicaron desde la producción, el texto de Tabachnik permite que una historia del pasado se sublime en una experiencia actual, lo que permite observar de cerca cómo los vínculos se desgastan o se fortalecen ante la presión de lo no dicho en el entorno privado de un camarín antes de salir a escena.

Esta obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $12.000, mientras que el valor en puerta será de $15.000. Las reservas se pueden gestionar al 343 4657010.