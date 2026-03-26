Una familia se salvó de milagro tras chocar su auto contra un camión en ruta 39

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Rosario del Tala, precisamente en la intersección de la ruta provincial N°39 y la continuidad de Boulevard Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.45 y fue protagonizado por un camión y un automóvil particular en el que se trasladaba una familia.

De acuerdo a la información suministrada por la Jefatura Departamental al sitio digital Ahora.com, un camión Scania P94 260, conducido por un hombre oriundo de la ciudad de Basavilbaso, circulaba por la mencionada ruta en sentido oeste-este. Por causas que se tratan de establecer, al llegar a la intersección con Rivadavia, colisionó con un Chevrolet Corsa que intentaba cruzar la arteria en sentido norte-sur. En el rodado menor viajaba un vecino de Rosario del Tala junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad.

Afortunadamente, y pese a las características del impacto, solo hubo que lamentar daños materiales. De todas maneras, se le dio intervención de forma preventiva al personal del hospital local para asistir a los involucrados.

A raíz del accidente, el tránsito fue asistido por personal policial sobre uno de los carriles de la ruta hasta que se procedió al retiro de las unidades involucradas, normalizándose la circulación momentos después.