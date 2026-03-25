El IAPV impulsa un nuevo sistema de adjudicación y venta de viviendas en construcción

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) impulsa un nuevo régimen para la adjudicación y la venta de las viviendas en construcción en todo el ámbito provincial. Mediante la Resolución de Directorio N° 500/26, el organismo establece que la cuota a abonar surgirá de afectar un 20% de los ingresos declarados mediante recibo de haberes o constancia legal al momento de la evaluación, cuyos plazos de amortización serán variables en cada caso.

Dicho sistema ya es de aplicación en el marco de los créditos individuales otorgados a través del programa Ahora Tu Hogar. Además, dispone que un porcentaje determinado de las viviendas serán puestas en licitación para ingresar al plan buscando captar los ahorros de particulares interesados que cumplan las condiciones de beneficiarios de IAPV.

Los saldos resultantes se financiarán conforme a las cuotas y plazos resultantes en UVIs. Las licitaciones para ingresar a las viviendas podrán ser de contado con base a un 20% del valor de la misma o de 30% en cuotas conforme a plazos a determinar, quedando un porcentaje de las unidades para sorteo a demanda libre y en las condiciones establecidas.

La resolución aprobada no modifica contratos o convenios ya suscriptos entre el IAPV y los beneficiarios, sino que procura crear un nuevo procedimiento para la adjudicación y venta de viviendas más justo, y donde los ahorros genuinos de particulares tengan como destino la primera casa, contribuyendo a un sistema solidario para que más entrerrianos puedan acceder a una solución habitacional.

Cabe destacar, que no se alteran las condiciones a reunir por los beneficiarios, debiendo estar inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV, no poseer otra propiedad, contar con ingresos demostrables y residir o trabajar en la localidad donde se construyen las viviendas.