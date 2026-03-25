Secuestraron más de 25 celulares en nueva requisa sorpresiva en la cárcel de Paraná

Más de 25 teléfonos celulares y elementos estupefacientes fueron secuestrados en el marco del operativo nocturno desarrollado por personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

El procedimiento contó con la presencia del Subdirector Inspector General Santiago García y el Director de la Unidad Penal, Prefecto Gómez Rubén, cuya conducción directa refleja el compromiso institucional con la seguridad interna del establecimiento.

“Estas tareas son previamente coordinadas con la Dirección Principal de Cuerpo, garantizando que cada operativo se ejecute con planificación, profesionalismo y criterio institucional”, indicaron desde el Servicio Penitenciario. “Cada elemento retirado de circulación representa una amenaza neutralizada dentro del penal”, destacaron.

“Garantizar la seguridad es nuestra responsabilidad. La cumplimos las 24 horas, acorde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia y según lo ordenado por la Dirección General del SPER”, fundamentaron desde el organismo provincial.

La semana pasada, en otro procedimiento en el mismo penal, también incautaron más de 20 teléfonos móviles, además de marihuana y cocaína.