Liga Femenina de Básquet: Tomás de Rocamora cayó frente a El Talar

Tomás de Rocamora no pudo ante El Talar, en su anteúltima presentación en la temporada.

Tomás de Rocamora perdió por 78 a 63 frente a El Talar, en el marco de la anteúltima fecha de la Liga Femenina de Básquet. El Rojo peleó durante gran parte de las acciones, pero se quedó sin fuerzas en el final. El elenco entrerriano se despedirá de la competición el domingo, cuando enfrente a Obras.

Las acciones

Las de Santiago Fieiras encontraron resistencia en la visita. Pese a que las locales querían distanciarse, durante los primeros 20 minutos, siempre volvía al juego. Marín, nuevamente con la mira de tres puntos muy efectiva (4/5 en ese lapso) era la carta anotadora, mientras que Cherot y Santini, otra figura relevante, impidieron el distanciamiento.

Un 8-0 en el inicio del tercer parcial fue determinante para que las cifras lleguen al doble dígito que, a pesar de los intentos de las orientadas por Sabrina Scévola, no pudo ser revertido.

Con este resultado, el conjunto Aurinegro se mantiene en la tercera colocación de la tabla de la zona sur con un récord de 10 victorias y cinco caídas, mientras que el Rojo, colista del grupo sólo obtuvo un triunfo en 15 presentaciones.

A ambas escuadras le queda un compromiso pendiente para el cierre de la temporada regular con el mismo rival: Obras. La T lo recibirá en Bella Vista el martes próximo, mientras que dos días antes Tomás de Rocamora cerrará su participación en la Liga Femenina el domingo venidero.