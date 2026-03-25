La Uader convoca a un concurso de poesía para estudiantes, docentes y graduados

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de la Biblioteca Central Celia Ortiz de Montoya, presentó el certamen literario denominado "Palabras que nos encuentran: la FHAyCS escribe". Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Poesía, convoca a integrantes de todos los claustros de la institución para participar de una experiencia de escritura poética que promueva la expresión y el intercambio de sentidos. La convocatoria apunta a generar un espacio de producción y circulación de textos que permitan reflexionar sobre la propia experiencia y el diálogo con el otro, incentivando la creatividad dentro del ámbito académico. Los interesados podrán enviar sus producciones de manera digital hasta el 11 de mayo inclusive.

El concurso está dirigido exclusivamente a los cuatro claustros que conforman la vida institucional de la facultad, incluyendo a estudiantes, docentes, graduados y personal administrativo. Según las bases y el reglamento establecidos por la Red de Bibliotecas, cada participante podrá presentar un único texto original bajo el género de poesía, entendida como una composición escrita en verso o estructuras breves donde predomine la dimensión estética del lenguaje y el ritmo. Aunque la temática es libre, el jurado valorará especialmente aquellos escritos que aborden miradas y sensibilidades vinculadas con la identidad, la memoria, la comunidad y la vivencia dentro de la universidad.

En cuanto a los requisitos, los textos no deberán superar la extensión de treinta versos y deberán enviarse en formato digital a través de un formulario habilitado por la facultad. Es importante destacar que se aplicarán normas estrictas de formato, utilizando hoja tamaño A4, fuente Times New Roman en cuerpo 12, con un interlineado de 1,5 y márgenes normales. Cada archivo de Word deberá contener el título de la obra, el nombre completo del autor y la especificación del claustro al que pertenece. La Red de Bibliotecas realizará una revisión inicial para verificar que se cumplan estas pautas formales, advirtiendo que cualquier incumplimiento en el formato solicitado derivará en la exclusión automática de la convocatoria antes de pasar a la etapa de evaluación del jurado.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado conformado por representantes de los distintos sectores de la unidad académica, quienes tendrán la tarea de elegir hasta dos producciones por claustro, sumando un total de ocho textos seleccionados.

Los criterios de evaluación se centrarán en la calidad literaria y el uso del lenguaje poético, además del cumplimiento de las normas de presentación. Una vez finalizada la etapa de juzgamiento, las obras elegidas serán publicadas en los canales institucionales de la facultad con el formato editorial que se considere pertinente.

Como cierre de esta experiencia, se prevé la realización de una jornada cultural que incluirá música, intervenciones artísticas y la lectura pública de los poemas.