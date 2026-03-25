Manuel Troncoso: “Hay que gobernar con superávit fiscal, pero tiene que haber un blindaje y protección social”

Manuel Troncoso defendió el equilibrio fiscal con “blindaje social”, analizó la reforma previsional y planteó la necesidad de un Estado más eficiente, sin retirarse, en sintonía parcial con la gestión nacional.

En su paso por el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, trazó un diagnóstico amplio sobre el presente político, económico e institucional de la provincia y su vínculo con la Nación. En una entrevista atravesada por definiciones de fondo, el funcionario defendió la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, aunque advirtió que ese objetivo debe ir acompañado por “un piso de protección social” que resguarde a los sectores más vulnerables en un contexto complejo.

En el cuarto programa de la novena temporada de “Cuestión de Fondo”, Troncoso planteó una visión que intenta ubicarse entre la ortodoxia económica y la sensibilidad social. “Hay que gobernar con superávit fiscal”, afirmó, pero aclaró que ese rumbo no puede implicar la retirada del Estado, sino su transformación: “Achicarlo para volverlo más eficiente, no inexistente”. En ese marco, destacó el trabajo del equipo económico provincial y remarcó que Entre Ríos busca “desarrollo con blindaje social”, en sintonía parcial con las políticas del presidente Javier Milei, aunque marcando matices.

El ministro también abordó uno de los debates estructurales de la gestión: la reforma previsional. Reconoció que el sistema actual enfrenta tensiones derivadas del aumento de la longevidad y la caída de la natalidad, y sostuvo que “lo que no podemos hacer es no hacer nada”. En ese sentido, explicó que la propuesta oficial apunta a garantizar la sustentabilidad sin afectar derechos adquiridos, aunque admitió que “para ganar hay que perder un poquito”, en referencia a los cambios necesarios para equilibrar el sistema.

En el plano político, Troncoso defendió la construcción de consensos como una herramienta central de gobernabilidad. Señaló que mantiene diálogo con sectores de la oposición y que existe una coincidencia generalizada en torno a la necesidad de reformas estructurales. “Los puentes siempre están tendidos”, sostuvo, al tiempo que relativizó las tensiones partidarias y puso el foco en la búsqueda de acuerdos duraderos.

Consultado sobre el escenario electoral, el funcionario evitó definiciones tajantes, pero expresó su deseo de continuidad para la gestión de Rogelio Frigerio. “Ojalá la provincia tenga al gobernador cuatro años más”, afirmó, al considerar que los procesos de transformación requieren tiempo para consolidarse. No obstante, reconoció que los ciclos políticos no siempre alcanzan para completar reformas profundas.

La relación con el gobierno nacional fue otro de los ejes destacados en la entrevista en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Troncoso describió un vínculo fluido con funcionarios de la administración libertaria y señaló que existe una “coincidencia enorme” en torno al equilibrio fiscal. Sin embargo, insistió en que ese objetivo no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para impulsar el desarrollo con inclusión.

En cuanto al peronismo entrerriano, el ministro -de origen justicialista- observó un proceso de reconfiguración interna. Consideró que la fuerza atraviesa una etapa de “recambio dirigencial” y búsqueda de nuevos liderazgos, en un contexto donde la unidad aparece como un desafío aún no resuelto.

Finalmente, Troncoso dejó una reflexión sobre el rol del Estado y la política en tiempos de crisis. “No el gigante de pie de barro, sino un Estado eficiente”, sintetizó, en una definición que condensa su mirada sobre la gestión pública: equilibrio fiscal, reformas estructurales y un compromiso explícito con la contención social como pilares de una estrategia que busca responder a las demandas de una sociedad en transformación.

- ¿Cuándo fue por última vez a una marcha por el 24 de marzo?

-Uf... Y debe haber sido 2014 o 2015.

- ¿Por qué usted, que es origen peronista y vinculado con los premios?

-Bueno, fui muchos años… muchísimos años. Desde bastante chiquito. No sé, muchos años seguidos. No quiero exagerar, pero 15 años seguidos o más.

- ¿En Concepción del Uruguay o en Concordia?

-En Concepción del Uruguay, en Buenos Aires, en Concordia. También es cierto, los escuché atentamente en su Editorial, que es un tema muy complejo, de mucha sensibilidad… y lo que me terminó sucediendo quizás las últimas veces que concurrí fue cómo que se terminó politizando de manera vertical o partidaria algo que en verdad es transversal, ¿no? Y que es inherente a la historia dolorosa de nuestro país. Para mí la democracia y la memoria no tienen dueños. Por más que algunos se quieran apropiar de esas banderas y levantarlas como propias. Creo que ese derramamiento de sangre... después, bueno, por esto que decían ustedes, quién perdió en términos partidarios más militantes… pero me parece que esa lectura es un poco caprichosa y egoísta. Y creo que lo que me terminó pasando en los últimos actos fue eso. Sentí que…

-Ya no pertenecía…

-Sí… la memoria, ¿no? Es un tema que he hablado con ustedes también, con muchísimas personas. Obviamente, que me siento sumamente identificado. Ayer estuve escribiendo algo al respecto, que voy a publicar en estos días. Pero, me parece que lo que pasa en ese tipo de actos o movilizaciones me resulta por ahí -en términos personales- un poco refractario. Los escuchaba cuando mencionaban lo de Rogelio Frigerio abuelo.

- No sabemos cuántas personas de Entre Ríos saben qué hizo el abuelo de Frigerio.

-Por eso está bueno charlarlo para comunicarlo.

-Nos parece que fue una persona valiosa.

-Fue una persona muy valiosa y que sin duda sufrió la presión castrense. No en la dictadura cívico militar del ´76; pero, sí antes. Y sufrió con el exilio y padeció la familia en el exilio. Sin embargo, no hay en el gobernador un uso político de esa cuestión y la podría usar perfectamente en términos políticos o electorales o lo que sea para apelar a la sensibilidad. Creo que es una persona respetuosa e institucional y precisamente no hace lo que no le gusta que hagan los demás. Creo que eso es respetable. No es que no hace porque no quiere. Me parece que no hay una vocación política de apropiarse de algo que nos pertenece a todos. Estas son por ahí son las pequeñas o grandes cosas, hay que ver cómo las ve cada uno; a mí me distanciaron del justicialismo producto del kirchnerismo.

-Usted nació en 1986. De lo que has visto, leído, escuchado, ¿hay alguna historia de la dictadura en Entre Ríos que le haya impactado más que otra?

-Bueno, ayer leía su columna (Nota de la Redacción: se trata de “El confesor del horror: la historia del militar paranaense que reveló la forma de asesinar en la dictadura”) me pareció tremenda porque había temas que conocía al respecto y otro no tanto en profundidad. Sobre todo, en lo atinente a la historia de cómo él se va convirtiendo. Tampoco sabía que seguía vivo. Me movilizó muchísimo. Creo que hay una cuestión también que...

-Se lo preguntamos porque tanto en Concepción del Uruguay como en Concordia pasaron cosas graves... Como en Paraná… hechos muy fuertes. Por eso le decimos si hay algún caso del cual se haya ocupado, hablado…

-Bueno, mi abuelo materno sufrió bastante. Estuvo dos días detenido. No conozco la historia de su boca, lamentablemente, porque no lo pude conocer a él. Pero, mi mamá y mi tío siempre hacían referencia a eso: era un militante del justicialismo. Pero, bueno, después en términos de desaparición y demás, no sé.

La reforma del sistema previsional

- ¿Llevó mucho debate esto de calcular que la jubilación se tome en los 30 años de vida laboral y no los últimos 10 como se venía haciendo? ¿Cuánto se debatió eso entre ustedes? Usted ha hablado mucho con Gastón Bagnat en todo este tiempo del proyecto.

- En rigor, no hay un proyecto escrito y terminado. Estamos debatiendo.

-Por eso le señalamos el proyecto, estamos hablando del borrador.

-Nosotros hicimos una propuesta de ideas basales o ideas fuerzas para que el sector sindical, los legisladores oficialistas y los legisladores de la oposición hagan sus aportes. Pero, bueno, nosotros lo que decimos es que ese 82%, que es una bandera que nosotros defendemos y de la cual estamos orgullosos, tiene que ser sobre el bruto. A pesar de lo que venimos exponiendo en sucesivas y reiteradas oportunidades que termina generando la distorsión en la gestión y en la economía de la Caja. Para mantener el 82% sobre el bruto salarial hay que tomar el 30% para atrás y de alguna manera sacar un denominador común de esos 30 años para atrás. De esos, tomando los últimos 10 años, se termina generando una distorsión en el sistema de las otras tantas que tenemos. Por ejemplo, como muchísimos de los enganches. Por ejemplo, la movilidad del 82% que es sobre la paritaria y no es indexada, que es lo que estamos buscando también para mantener. Esto es una discusión en la que para ganar hay que perder un poquito. ¿Y perder quién pierde? ¿Quién tiene derechos adquiridos? No. El proyecto de reforma no viene a tocar derechos adquiridos. ¡Para nada! Lo que sí tenemos que ver es con qué medidas tomamos para hacerlo sustentable en el tiempo. Para hacerlo sustentable en el tiempo tenemos que ver qué años de aportes tomamos para sostener el 82% móvil, cómo sostenemos los regímenes especiales. Los regímenes especiales, en la propuesta que nosotros tenemos, la edad no se toca. Bueno, bueno… el docente que se quiere jubilar con esa edad tiene que -según nuestra visión-, en 25 años tiene que demostrar 25 años que estuvo frente al aula, no 10 como ahora. Porque si hay un régimen especial y hay una persona que tiene una jubilación ordinaria, el que se jubila antes con un régimen especial no puede hacer un aporte solidario como sucede en otros países o provincias para seguir sosteniendo la solidaridad del sistema de aquel que se jubila más tarde.

-Eso ¿se está aplicando en otras provincias?

- ¿Que alguien que se jubila anticipadamente hace un aporte solidario? Sí, obviamente. En otras provincias y en otros países del mundo. Digamos, estamos orgullosos de nuestro sistema. Pero, la edad jubilatoria que tiene nuestro sistema, más el 82% móvil, más los regímenes especiales, más la caída de la tasa de natalidad, más la prórroga de la tasa de longevidad.

-Claro, es un detalle importante y nos lo explicaba Bagnat… había un promedio de 77 años que ahora pasó a 82 años, más o menos.

-Sí, pasó a 82.83 años y en Entre Ríos hay una baja muy grande de la natalidad en Argentina y nuestra provincia se asemeja muchísimo a los índices de Buenos Aires, que son los que menos natalidad tienen. Las provincias del Norte mantienen un índice de natalidad estable, pero las provincias de Buenos Aires y las provincias de la Región Centro tienen una caída abrupta de la tasa de natalidad. (El impacto) no lo vemos ahora de inmediato… el impacto no… pero, lo vamos a ver en 15-20 años. Y si no tomamos medidas como las que tenemos que tomar -que es la reforma- realmente va a explotar y va a colapsar. ¡Lo que no podemos hacer es no hacer nada! Y el denominador común en la reunión con los sindicatos fue que, en ese ámbito y en privado, estaban todos de acuerdo en que algo había que hacer. Lo que resta discutir es el cómo. Vamos a estar convocando a una segunda reunión con todas las entidades gremiales para que puedan traer sus aportes y comentarlos. Bueno, y a ver si podemos consensuar un proyecto más o menos con denominadores comunes y mandarlo a la Legislatura. Después se sigue discutiendo en la Legislatura.

-Usted que siempre ha sido de los funcionarios del gabinete que más ha entablado relación con dirigentes de la oposición. Ha hablado este tema del borrador con referentes y que no se conozcan esos diálogos. ¿En qué medida considera que puede tener cierto consenso? Hoy incluso lo hablábamos con Gustavo Bordet en la radio (programa “A quien corresponda”) y le remarcábamos que él intentó dos veces en los últimos dos años de su gobierno llevar adelante una reforma previsional y sus legisladores y la oposición miraron para otro lado. Fundamentalmente sus legisladores. Y él entendió que sí, que había que ir sí o sí por una reforma.

- Perdón, pero hay una pequeña discrepancia. Creo que no lo intentó, digamos.

-Bueno, en los dos últimos discursos de la apertura del periodo de Sesión Ordinarias, él instó a la Legislatura a que avancen. Y, claro, todos miraron para otro lado.

-También lo dijimos nosotros y estamos cumpliendo…

-Pero no está respondiendo si ha tenido reuniones que tal no se conozcan.

-Bueno, me toca a mí hablar más con senadores de la oposición, que por ahí tengo un ida y vuelta un poco más fluido que con los diputados del justicialismo. Y también hay una convergencia en que hay que tomar medidas y reformas.

- ¿Y usted dejó de caminar por la provincia para ver si “pesca” algún dirigente de la oposición?

-Nunca fue deliberado eso... Los puentes siempre están tendidos ¿no? Tiene que haber una coincidencia.

-El último en sumar fue Jorge Kerz…

-Sí, sí

- ¿Por qué fracasó lo de Kerz?

- ¿Por qué dicen que fracasó?

-Y porque ya no está… se fue…

-No, no se fue… se fue del rol que le habían asignado. Él asume como secretario Ad honorem, y había un tema porque él tenía otras ocupaciones también y quería estar al 100% y no podía. Pero, prácticamente, tengo un contacto, no digo diario, pero muy fluido con él.

-Una persona que sabe mucho.

-Sabe muchísimo. Yo lo valoro mucho como persona…

La gestión en Enersa

-En esto del 100%, ¿cuánto le dedica usted a la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) como vicepresidente?

- ¿Tengo que decir un número, un porcentaje?

-Sabemos que es entre los ministros uno de los más activos, por lo menos de los que aparecen todo el tiempo respondiendo las inquietudes de los periodistas, de los gremios…

-Hoy le dediqué cuatro horas de reloj, por ejemplo, vamos a lo nominal. Hoy le dediqué cuatro horas y mañana le voy a dedicar tres horas de reloj. Hoy tuvimos una reunión dos horas adentro, después dos horas con el gobernador sobre Enersa.

- ¿Y cuánto estudia sobre el tema energético? Porque imaginamos que ahí se precisan personas técnicas, fundamentalmente…

-Es un es un directorio y un cuerpo colegiado.

-Esta inserción suya en Enersa, ¿no se dispuso después de lo que se conoció de las coimas pagadas por Securitas y los hermanos Tórtul, que generó una causa en la Justicia Federal San Isidro? Y de esa manera el gobernador tuviera alguien “del riñón” en el directorio.

-Sí, sí… se suscitó eso también… había un lugar en el directorio que ocupaba históricamente el sindicato Luz y Fuerza.

-De hecho, Sergio Menéndez estuvo muchos años…

- Muchísimos años y en virtud de todas estas cuestiones que dijeron y algunas otras más, es que se consensuó de alguna manera que vaya yo también ahí. Y la verdad que le dedico mucho. He aprendido muchísimo y voy (ya) un año y medio ahí… y la verdad, sí, es un tema que me terminó interesando bastante.

¿Y participa en todas las reuniones de directorio?

-Sí, sí. Absolutamente todas, tal vez a una debí haber faltado… 100% … Insisto que es un cuerpo colegiado: hay un presidente, hay otros directores, hay un gerente general… pero, bueno, en la reunión de directorios participamos todos, activamente.

La reelección de Rogelio Frigerio

-Se viene hablando bastante en las últimas semanas de la posibilidad de la reelección del gobernador Rogelio Frigerio. Lo dijo usted. Lo dijo Esteban Vítor, Fabián Boleas y algún que otro dirigente. ¿Cuánto de real hay en esta posibilidad y cuánto de expresión de deseo hay de parte de ustedes? ¿Frigerio se los ha transmitido en algún momento?

-Creo que (Frigerio) es una persona sumamente responsable y con un compromiso enorme, con la gestión, con el día a día… por no apresurarse… y creo que es un gran “tiempista”. Obviamente, al respecto no nos ha dicho nada. La verdad es que no nos ha dicho nada. Y tampoco -conociéndolo-, le quiero preguntar porque me va a decir que falta mucho y nos tenemos que abocar a la gestión y a seguir construyendo los cimientos de este gobierno. A mi modo de ver, ojalá la provincia tenga al gobernador cuatro años más. Estoy absolutamente convencido de eso.

- ¿Usted considera que se precisan ocho años para instalar y desarrollar un proyecto? ¿Qué no le alcanzan con cuatro?

-Sí, la verdad que tampoco sé si alcanzan ocho. Los tiempos son muy tiranos. Y las necesidades de reforma a una provincia y la ciudadanía por ahí requieren muchísimo más tiempo de un proyecto extendido en el tiempo. No digo de no cambiar nunca… También creo que la poca alternancia es muy mala, y siempre hago referencia al ejemplo de Concordia; la provincia misma estuvo 24 años con el mismo signo político. Pero, no sé si alcanzan ocho años. Pero, creo que es más razonable para todo lo que nosotros tenemos pensado que podamos tener ocho años por delante de Rogelio Gobernador.

La relación con el gobierno nacional

- ¿Habla con algún ministro de Javier Milei?

-Tengo un gran vínculo con (Julio Gabriel) Cordero, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Lo conozco desde antes de la política. Me tocó hablar mucho por temas gremiales con él. Bueno, con Diego Santilli (ministro del Interior) tenemos una buena charla también. Cuando estuvimos con él y demás. Me tocó hablar con la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello), sobre todo, en los primeros meses de gestión. Con el secretario de Cultura (por Leonardo Cifelli) también nos tocó hablar por el Palacio San José, por el convenio que firmamos y por la obra que vamos a empezar a llevar adelante en términos de cogestión.

- ¿Y habla con legisladores, con dirigentes de Milei de Entre Ríos?

-Con Andrés Laumann (diputado nacional) mantengo una muy buena relación. Hablo bastante seguido. Bueno, con Roque Fleitas (diputado provincial) me tocó trabajar bastante la campaña también. Creo que pudimos mantener también un buen diálogo. Hablo con la diputada (Julia Esther) Calleros, con la diputada (Gladys Liliana) Salinas. Sí, con ella tengo... con (Wenceslao Martín “Wenchi”) Gadea de Concordia.

- ¿Usted cree que nadie del sector de Milei va a levantar la mano y decir “yo también quiero ser gobernador en el 2027”?

-Bueno… las apetencias políticas, no soy un Nostradamus de esto. Calculo que cada uno tendrá el derecho, si tiene apetencias y aspiraciones, de poder llevarlas adelante. Lo que sí puedo decir es que, haciendo un análisis político -de lo que entiendo, humildemente-, en la sociedad no veo a una ciudadanía entrerriana dividida en tercios. Veo a una ciudadanía entrerriana, a lo sumo, dividida en dos, en términos electorales, hago referencia. Hay una representación, una afinidad que tiene mucho más que ver con el justicialismo. Y hay otra gran parte, y las últimas elecciones lo demuestran, donde ganamos con contundencia, que hay una identificación con el gobernador en la Provincia y con Javier Millet en la Presidencia de la Nación. Nosotros estamos llevando adelante un proyecto político provincial. El presidente lleva adelante un proyecto político nacional. Y la verdad que nosotros, el 80-85% de nuestros votantes acompañan a Javier Milei en la Nación. Tenemos que estar a la altura e interpretar lo que quiere la gente, no lo que quiere la política para darse “un gustito” y decir, bueno, a mí me gustaría ver qué pasa si “pego una carambola” y soy gobernador. Tenemos un gobierno que creo que representa a la gran mayoría del electorado entrerriano y, sin duda, a la gran mayoría del electorado de Milei. Y, después, bueno, si alguno quiere darse un gustito, no sé.

-Usted tiene militancia en el peronismo, tiene militancia en el en el Pro, es un hombre político. ¿Hay algo en estos dos años de la gestión de Milei con las que no está de acuerdo? Y le diría: presidente, esto lo podemos hacer de otra manera.

-Soy un convencido después de muchísimos años quizás de ineficiencia del Estado y quizás incluso de derroche desde las arcas públicas… derroche que terminamos pagando entre todos… creo que hay que tener una mirada tendiente al equilibrio fiscal, a intentar gobernar con superávit, a achicar el Estado para volverlo más eficiente, no volverlo inexistente, volverlo más eficiente. No el gigante de pie de barro, sino un Estado eficiente. Lo que sí creo, que por ahí sí es una distancia, creo que en esa búsqueda del equilibrio fiscal y gobernar con superávit tiene que haber un piso de protección social mínimos y generar un blindaje social, cosa que estamos haciendo en la provincia nosotros que intentamos gobernar con superávit fiscal. El ministro Boleas está haciendo un gran trabajo en ese sentido, y también entiendo que estamos llevando adelante políticas públicas sociales que generan un blindaje social y piso de protección social. Obviamente, a veces se requiere más, a veces es necesario más, pero tenemos esa mirada de sensibilidad en un momento muy complejo. Por lo tanto, nosotros tenemos una coincidencia enorme con el gobierno nacional en términos de equilibrio fiscal y de buscarlo, pero no como un fin en sí mismo, sino como un fin para el desarrollo con blindaje social.

La oposición

-Insisto con su procedencia peronista. ¿Cómo ve al peronismo hoy por hoy en la provincia en la oposición? Porque ellos se la pasan hablando de Frigerio, del gobierno, Y está bueno también saber cómo lo ven ustedes a la oposición, hoy por hoy.

-Después se enojan y me dicen que opino del peronismo.

-Pero, lo puede decir con mucho respeto.

-Siempre lo digo con respeto. Creo que está viviendo un proceso de recambio dirigencial, y creo que son esos momentos de, usualmente, así lo veo yo, ¿no? ... como quien dice de pasar “a cuarteles de invierno “y repensar las conducciones. Hay mucha gente que estaba en la primera línea que ya no está o está desde otro lugar. Creo que hay muchos cuadros jóvenes que por ahí son valiosos… no sé, que puede surgir… (Damián) Arévalos de Feliciano puede ser uno, que me parece que es un recambio posible… me parece que están en esa búsqueda. Me pareció interesante una nota que leí de (Juan Carlos) Halle, que le preguntaban acerca de la unidad y él decía…. la unidad está buena ¿o hay que buscar la conducción de quién me garantice la unidad? Ahora unidad hasta que duela, y yo no sé si estoy dispuesto… medio que se está dando esa discusión… Si tenés que ir una unidad forzada, si necesita buscar o construir un liderazgo que aglutine a todos y le garantice la unidad… creo que está en la búsqueda de reconstruirse.

Realidad y contextos

- ¿Cuánto de daño le generó al gobierno y al propio gobernador la situación del ex funcionarios Juan Enrique Ruiz Orrico y su causa judicial, su condena, la muerte de cuatro trabajadores en ese siniestro vial. ¿Cuánto les afectó esa situación?

-La verdad que es un hecho sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Siempre estuvimos de cerca y a disposición de la familia, La verdad que es un hecho muy doloroso. La verdad que a Juan le tengo un aprecio enorme… y le pasó esto que es una desgracia, pero más desgracia es para las familias… es un hecho muy lamentable y no sé cuánto nos afectó… La verdad es que es doloroso.

- ¿José Allende le suma o le resta al gobierno provincial?

- ¿En qué términos?

-En lo que quiera referirse…

-Creo que la política no es aritmética, no es una suma y una resta. Creo que hay que generar gobernabilidad, gobernanza y gobierno, que son las tres “G”. José (Allende) es una persona que conduce su gremio (UPCN) desde hace muchísimos años, sus afiliados lo siguen votando, y entiendo que tiene consenso en esa conducción… en muchísimas cosas nos ha acompañado y en otras no nos ha acompañado. Pero, no está ni pintado del gobierno ni es un funcionario del gobierno: es un dirigente sindical… es un dirigente sindical que acompaña cuando hay que acompañar y se planta cuando hay que plantarse. No es que estamos de la mano. Cada uno defendiendo lo suyo, pero creo que en muchísimas cosas UPCN ha tenido la madurez necesaria para acompañar procesos que también entendíamos nosotros que eran necesarios para la provincia. Hay sindicatos que creen que es inteligente tirar piedras… con eso no coincido.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 25 de marzo de 2026