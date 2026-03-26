Gato Negro proyectará un clásico de animación japonesa para cerrar la agenda de marzo

El centro cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará adelante este domingo 29 de marzo a las 19 la última función de su ciclo cinematográfico mensual. En esta oportunidad, se presentará el largometraje Perfect Blue, obra debut del director japonés Satoshi Kon estrenada en 1997. La actividad tiene como propósito concluir una programación dedicada al abordaje de diversas tonalidades visuales y temáticas, utilizando en esta fecha el color azul como eje conductor para analizar las complejidades de la identidad y la presión de la fama en la era moderna.

La trama de la película sigue la vida de Mima Kirigoe, una joven cantante integrante del exitoso trío de J-Pop llamado Cham, que de un momento a otro decide abandonar su carrera musical para incursionar de lleno en el mundo de la actuación. Este cambio de rumbo profesional desencadena una serie de conflictos internos y externos, ya que Mima comienza a ser acechada por fanáticos descontentos con su nueva imagen, entre ellos aparece la figura de Me-manía, un acosador que relata la intimidad de la protagonista a través de un sitio web. La obra es reconocida internacionalmente por su crítica a la industria del entretenimiento y a la vulneración de la privacidad que supuso la irrupción de internet a finales de la década del noventa.

Desde su presentación oficial, este filme logró una notable repercusión en festivales de todo el mundo, consolidando a Satoshi Kon como una de las mentes más brillantes de la animación contemporánea antes de su prematuro fallecimiento. Entre sus galardones más destacados se encuentran el premio al mejor largometraje animado en el Fantasia Film Festival de 1997 y en el B-Movie Film Festival del año 2000, además de haber sido premiada como mejor película animada en Fantasporto en 1998.

Los organizadores del ciclo destacaron que esta proyección resulta ideal para cerrar un mes de marzo que se caracterizó por una transición climática y tonal muy marcada en la capital entrerriana.

La entrada tiene un costo de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.