San Lorenzo empató con Riestra en el debut de Álvarez y con la ayuda del paranaense Arce

El Ciclón igualó 1 a 1 este miércoles con el Malevo en el estreno de su DT.

Con el debut de Gustavo Álvarez, San Lorenzo de Almagro igualó 1-1 como visitante ante Deportivo Riestra en el cierre de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Guillermo Laza, el local se puso en ventaja con gol de Antony Alonso, pero Alexis Cuello lo empató con la colaboración del paranaense Ignacio Arce.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del primer tiempo con un gol de Antony Alonso, quien aprovechó una descoordinación defensiva del rival. El equipo local ajustó su esquema para proteger la ventaja, mientras San Lorenzo falló oportunidades claras, incluyendo un remate de Cuello por encima del travesaño y un disparo de Tripichio que dio en el palo.

En la segunda parte, el exPatronato Gustavo Álvarez realizó cambios ofensivos y llegó al empate a los 32 minutos por intermedio de su goleador Alexis Cuello, quien convirtió de cabeza tras un tiro de esquina y una floja respuesta del arquero entrerriano Ignacio Arce.

Este resultado dejó al Ciclón en la puerta de su ingreso a los playoffs (9°), mientras que el Malevo continúa sin triunfos en el campeonato (14°), consigna Infobae.