Patronato revirtió el marcador y se clasificó a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Patrón se impuso 3 a 0; todos los goles fueron en el primer tiempo.

Patronato derrotó este miércoles a La Salle por 3 a 0 en el partido revancha de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial y avanzó de ronda. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, los dirigidos por Leonardo Ferrero lograron revertir así la derrota por 3 a 2 que sufrieron en la ida y sentenciaron por 5 a 3 la llave ante los santafesinos.

En el reducto de barrio Villa Sarmiento, el conjunto entrerriano celebró con dos goles de Bartolomé Velázquez y otro de Ignacio Giacinti, ambos durante el primer tiempo.

De esta manera, Patrón se suma Atlético Paraná, el otro equipo paranaense clasificado a los cuartos de final. En cambio, Instituto quedó eliminado a manos de Unión de Santa Fe con un global de 7 a 3 (4 a 2 en la ida; 3 a 1 en la revancha).