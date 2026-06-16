El teatro absurdo y el humor se dan cita este fin de semana con el estreno de "Floresta"

El elenco de la compañía independiente La Camalote Teatro llevará a cabo la puesta en escena de la obra teatral titulada "Floresta", una pieza original del dramaturgo Guillermo Yanícola, este sábado 20 de junio a partir de las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana. La función busca acercar al público paranaense una producción que indaga en los vínculos de parentesco a través de los recursos del humor y el grotesco, abriendo a su vez un espacio de debate en torno a las dinámicas del desclasamiento social y las estrategias de subsistencia en contextos de crisis familiar.

La trama de la obra se introduce de lleno en la intimidad de una vivienda venida a menos y deteriorada por el paso del tiempo, donde conviven de manera forzada una madre anciana que padece diferentes problemas de salud y sus dos hijas adultas, todas ellas marcadas por el peso de un pasado aristocrático y de alcurnia que terminó por derrumbarse definitivamente tras el fallecimiento de la figura paterna. Sumidas en una realidad de pobreza material y miseria cotidiana que contrasta con sus antiguas fantasías de grandeza, las tres protagonistas se debaten entre la rutina diaria, la incomunicación y una espera indefinida.

El equipo artístico que asume el montaje está integrado en la faz actoral por Valentín Abuaf, Paola Yeregui y Tamara Princic. La dirección general del espectáculo, el diseño técnico de la puesta y el esquema de iluminación son trabajo del director escénico Tucho Balladares.

Las entradas generales adquiridas en la puerta del recinto tendrán un costo de $20.000, mientras que aquellas que se compren de forma anticipada tienen un valor de $15.000. Para estudiantes y jubilados, el precio será de $15.000 y de $10.000 en el caso de las reservas previas. Para reservas, comunicarse al 343 5147667.