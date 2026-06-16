Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Colón: el Consejo Asesor analizó proyectos prioritarios

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, realizó una nueva reunión del Consejo Asesor de Turismo (Coatur) en el marco de la actualización del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026–2036.

El encuentro se desarrolló el pasado miércoles en el Palacio de Turismo, con la participación de representantes institucionales del turismo local. La reunión tuvo como eje central la validación y priorización de los 53 proyectos elaborados durante las distintas instancias de trabajo del Plan.

Durante la jornada se presentaron los avances del proceso, los programas estratégicos definidos y las iniciativas surgidas del diagnóstico, los espacios participativos y el intercambio con actores del sector. Luego, los miembros del Coatur analizaron los proyectos según criterios de relevancia, impacto y viabilidad.

Desde el Municipio señalaron que esta etapa permite consolidar una hoja de ruta participativa y sostenible, orientada a fortalecer la competitividad del destino, mejorar la experiencia turística, diversificar la oferta, promover inversiones y acompañar el desarrollo equilibrado de la ciudad.